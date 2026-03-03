Arturo Vidal volvió a encender el debate futbolero tras participar en el podcast Enfocados. En este se armó un once ideal mezclando a la Selección Chilena campeona de la Copa América 2015 y a la Selección Argentina que levantó el Mundial de Qatar 2022.

El “King” no dudó en varias elecciones y sorprendió en otras. En el arco se inclinó por Claudio Bravo por sobre Emiliano Martínez, mientras que en defensa optó por Mauricio Isla antes que Nahuel Molina, Gary Medel arriba de Nicolás Otamendi y por Cristian Romero en lugar de Gonzalo Jara. En la banda izquierda se quedó con Jean Beausejour por encima de Nicolás Tagliafico.

ver también Vidal se sincera sobre Bielsa y remece el debate: “No me llegó nunca”

En el mediocampo también hubo decisiones fuertes. Vidal eligió a Enzo Fernández antes que Marcelo Díaz. Se puso a sí mismo por sobre Rodrigo De Paul y prefirió a Alexis Mac Allister en vez de Charles Aránguiz. Mediocampo sin azules.

En ofensiva tampoco hubo espacio para dudas. Escogió a Lionel Messi sobre Jorge Valdivia, Alexis Sánchez se impuso ante Ángel Di María y Julián Álvarez fue el elegido por encima de Eduardo Vargas.

Sin azules en el once ideal

Más allá de los nombres, lo que más llamó la atención fue que varios referentes identificados con la U quedaron fuera en las comparaciones. Ni Marcelo Díaz, ni Charles Aránguiz, ni Eduardo Vargas lograron meterse en el equipo ideal del “King”.

ver también Arturo Vidal hace pebre a Pablo Milad: “Si el de arriba no aguanta la presión, la cosa sale mal”

La decisión no pasó desapercibida en redes sociales. Puesto que muchos no entendieron la decisión de Mac Allister en lugar de Aránguiz. Sin embargo, para Vidal cuando le preguntaron se le hizo difícil escoger a uno.

Publicidad

Publicidad

Fiel a su estilo, Vidal respondió sin titubeos y el análisis fue estrictamente futbolístico. Pero como siempre ocurre cuando mezcla a Chile 2015 con Argentina 2022, el debate está más que instalado.

Resumen:

Arturo Vidal armó su equipo ideal combinando a la Chile 2015 y Argentina 2022.

El “King” sorprendió al excluir a referentes históricos identificados con la U de Chile.

Vidal eligió a Lionel Messi sobre el “Mago” Valdivia, a Alexis Sánchez por sobre Di María y a Julián Álvarez antes que a Eduardo Vargas.