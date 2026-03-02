Es tendencia:
Nations League

Toda una sorpresa: Chile podría disputar la Nations League en Europa en los próximos años

Sudamérica podría estar en la Nations League. Medida que cambiaría el calendario internacional y solucionaría problemas con los amistosos.

Por Sebastián Amar

Una verdadera bomba lanzó el gerente de selecciones de Chile, Felipe Correa, quien en conversación con ADN abordó un posible cambio estructural en el calendario internacional. Esto podría involucrar directamente a la Conmebol después del Mundial 2030.

El directivo explicó que tras el proceso clasificatorio rumbo a la cita planetaria, podrían existir novedades importantes para las selecciones sudamericanas en materia de competencia internacional. Especialmente en relación a los partidos amistosos y torneos oficiales.

Correa reveló que se analiza una alternativa inédita que cambiaría por completo el panorama competitivo del continente. “Hay una novedad ahí después de esas clasificatorias. Es probable que Sudamérica Conmebol participe de la Nations League europea también, pero eso después del Mundial 2030”, afirmó.

El dirigente profundizó en el impacto que tendría esta medida, apuntando directamente a la planificación deportiva. “Eso sería una novedad y solucionaría el tema de los amistosos”, agregó.

¿Sudamérica a la Nations League?

Correa también fue claro en señalar que el presente obliga a seguir gestionando alternativas competitivas. “Pero nosotros tampoco, con el contexto de hoy, no podemos dejar de hacer las mayores gestiones para obtener buena competencia”, sostuvo.

El eventual cambio se proyecta recién después del Mundial 2030, por lo que aún quedan años de planificación y definiciones institucionales. De concretarse, significaría una reestructuración importante en el calendario internacional y una integración inédita entre confederaciones.

Por ahora, la idea está en etapa preliminar, pero ya genera debate en el fútbol sudamericano, donde históricamente se ha cuestionado la dificultad para coordinar amistosos de alto nivel en fechas FIFA.

Resumen:

El gerente de selecciones de Chile, Felipe Correa, reveló que la Conmebol analiza sumarse a la Nations League europea después del Mundial 2030.

Esta medida buscaría solucionar la dificultad histórica de Sudamérica para agendar partidos de alto nivel.

Aunque ya genera debate, el cambio está en etapa preliminar y solo se concretaría tras el proceso clasificatorio del Mundial 2030.

