Una verdadera bomba lanzó el gerente de selecciones de Chile, Felipe Correa, quien en conversación con ADN abordó un posible cambio estructural en el calendario internacional. Esto podría involucrar directamente a la Conmebol después del Mundial 2030.

El directivo explicó que tras el proceso clasificatorio rumbo a la cita planetaria, podrían existir novedades importantes para las selecciones sudamericanas en materia de competencia internacional. Especialmente en relación a los partidos amistosos y torneos oficiales.

Correa reveló que se analiza una alternativa inédita que cambiaría por completo el panorama competitivo del continente. “Hay una novedad ahí después de esas clasificatorias. Es probable que Sudamérica Conmebol participe de la Nations League europea también, pero eso después del Mundial 2030”, afirmó.

El dirigente profundizó en el impacto que tendría esta medida, apuntando directamente a la planificación deportiva. “Eso sería una novedad y solucionaría el tema de los amistosos”, agregó.

Portugal fue el último campeón de la Nations League en 2025

¿Sudamérica a la Nations League?

Correa también fue claro en señalar que el presente obliga a seguir gestionando alternativas competitivas. “Pero nosotros tampoco, con el contexto de hoy, no podemos dejar de hacer las mayores gestiones para obtener buena competencia”, sostuvo.

El eventual cambio se proyecta recién después del Mundial 2030, por lo que aún quedan años de planificación y definiciones institucionales. De concretarse, significaría una reestructuración importante en el calendario internacional y una integración inédita entre confederaciones.

Por ahora, la idea está en etapa preliminar, pero ya genera debate en el fútbol sudamericano, donde históricamente se ha cuestionado la dificultad para coordinar amistosos de alto nivel en fechas FIFA.

