¿Buenas o malas noticias para la Selección Chilena? La Conmebol está planeando una nueva estructura para las Eliminatorias que darán cupos para el Mundial de 2030.

Si bien Argentina, Paraguay y Uruguay ya están clasificados para esa cita mundialista, la Conmebol planea incorporarlos en las fechas FIFA, por lo que mutará la competencia.

La propuesta viene de lo experimentado en las Eliminatorias al Mundial 2026, donde Sudamérica contó con seis clasificaciones directas y con una plaza en el repechaje. La emoción, según se constató, bajó en esta pasada.

ver también ¡Increíble definición en las Eliminatorias de Asia! Irak va al repechaje del Mundial 2026 anotando un gol a los 107 minutos

Idea nueva para el 2030

Lo que ronda por la cabeza de los dirigentes de la Conmebol es copiar el formato europeo y organizar una especie de Nations League en Sudamérica. Eso permitiría que hubiera más competencia rumbo al 2030.

¿Por qué? No solamente por la participación de Argentina, Uruguay y Paraguay, sino también por el hecho de que habrá un trofeo. Esto ayudará, de paso, a que los clasificados no pasen tiempo sin una competencia real y a que haya un incentivo mayor para todas las selecciones.

Además, como nunca todo es afán deportivo, se busca también conseguir una mejor plataforma comercial. Es decir, se espera que este nuevo formato pueda servir para vender derechos televisivos más caros.

Publicidad

Publicidad

Por más “Brasiles vs Argentinas”: bienvenida una Nations League | Getty Images

¿Desde cuándo se juega la UEFA Nations League?

La UEFA Nations League se juega desde la temporada 2018-2019, cuando la competición se creó para reemplazar amistosos por partidos competitivos entre selecciones europeas.

Junto con esto, la Nations League otorga la oportunidad de clasificar al Mundial a selecciones que quedaron bien clasificadas en el torneo. Específicamente, da cupos para el repechaje europeo, que cuenta con 16 selecciones compitiendo y cuatro cupos. El caso de Suecia es emblemático, porque aún terminando última de su grupo en las Eliminatorias de la UEFA, tendrá la posibilidad de ir a la cita mundialista, debido a su bien desempeño en, precisamente, la Nations League.

Publicidad

Publicidad