Agenda de partidos del martes 18 de noviembre
CAMPEONATO ASCENSO
- 18:00 horas – D. Concepción vs. Antofagasta. Transmiten: HBO Max, TNT Sports.
- 20:30 horas – Rangers de Talca vs. SM Arica. Transmiten: HBO Max, TNT Sports.
AMISTOSOS
- 12:00 horas – Chile vs. Perú. Transmiten: ChileVisión, ChileVisión Web, Chilevisión YouTube, ESPN, Disney+ Estándar, Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Irán vs. Uzbekistán. Transmiten: DSports+ Plus (613/1613), DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo).
- 14:00 horas – Islas Feroe vs. Kazajistán. Transmiten: Disney+ Premium.
- 16:30 horas – Brasil vs. Túnez. Transmiten: Disney+ Premium.
- 21:00 horas – Estados Unidos vs. Uruguay. Transmiten: Disney+ Premium.
- 21:00 horas – Colombia vs. Australia. Transmiten: DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).
AMISTOSOS SUB-19
- 08:00 horas – Gales vs. Alemania. Transmiten: FIFA+.
AMISTOSOS SUB-23
- 10:00 horas – Mali vs. Indonesia. Transmiten: FIFA+.
EUROPEO SUB-19
- 15:00 horas – Holanda vs. República de Irlanda. Transmiten: FIFA+.
EUROPEO SUB-21
- 14:00 horas – Georgia vs. Alemania. Transmiten: FIFA+.
ELIMINATORIAS MUNDIAL 2026 – AFC
- 13:00 horas – Irak vs. EAU. Transmiten: Disney+ Premium, OneFootball PPV.
ELIMINATORIAS EUROPEAS
- 16:45 horas – España vs. Turquía. Transmiten: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
- 16:45 horas – Bélgica vs. Liechtenstein. Transmiten: Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Suecia vs. Eslovenia. Transmiten: Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Rumanía vs. San Marino. Transmiten: Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Austria vs. Bosnia. Transmiten: Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Escocia vs. Dinamarca. Transmiten: Disney+ Premium, ESPN 2.
- 16:45 horas – Bulgaria vs. Georgia. Transmiten: Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Bielorrusia vs. Grecia. Transmiten: Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Gales vs. Macedonia del Norte. Transmiten: Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Kosovo vs. Suiza. Transmiten: Disney+ Premium.
NATIONAL LEAGUE
- 16:45 horas – Morecambe vs. Brackley Town. Transmiten: DAZN (Ver en directo).
SERIE A BRASIL
- 20:30 horas – Botafogo vs. Sport Recife. Transmiten: Fanatiz (Míralo en vivo).