¡Agenda futbolera! Horario de partidos del martes 18 de noviembre y dónde ver EN VIVO

Conoce todos los detalles de los partidos más importantes que se juegan hoy martes 18 de noviembre en Chile y el mundo.

Por Franccesca Arnechino

La Roja tendrá su segundo amistoso.
La Roja tendrá su segundo amistoso.

Este martes nuevamente hay acción con la Selección Chilena, porque saldrán a la cancha en Rusia con su segundo amistoso, esta vez frente a Perú.

Pero además de los duelos amistosos de selecciones, la jornada estará cargada de acción de carácter oficial. Habrá partidos importantes por las Eliminatorias europeas al Mundial 2026 y grandes duelos de ligas locales, como el vibrante Brasileirao y la segunda división del fútbol chileno.

Conoce todos los detalles de estos imperdibles duelos, incluyendo sus horarios, la transmisión y mucha más información, a continuación, en RedGol.

Agenda de partidos del martes 18 de noviembre

CAMPEONATO ASCENSO

  • 18:00 horas – D. Concepción vs. Antofagasta. Transmiten: HBO Max, TNT Sports.
  • 20:30 horas – Rangers de Talca vs. SM Arica. Transmiten: HBO Max, TNT Sports.

AMISTOSOS

  • 12:00 horas – Chile vs. Perú. Transmiten: ChileVisión, ChileVisión Web, Chilevisión YouTube, ESPN, Disney+ Estándar, Disney+ Premium.
  • 14:00 horas – Irán vs. Uzbekistán. Transmiten: DSports+ Plus (613/1613), DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo).
  • 14:00 horas – Islas Feroe vs. Kazajistán. Transmiten: Disney+ Premium.
  • 16:30 horas – Brasil vs. Túnez. Transmiten: Disney+ Premium.
  • 21:00 horas – Estados Unidos vs. Uruguay. Transmiten: Disney+ Premium.
  • 21:00 horas – Colombia vs. Australia. Transmiten: DGO, Amazon Prime Video (Ver en vivo), DSports (610/1610).

AMISTOSOS SUB-19

  • 08:00 horas – Gales vs. Alemania. Transmiten: FIFA+.
AMISTOSOS SUB-23

  • 10:00 horas – Mali vs. Indonesia. Transmiten: FIFA+.

EUROPEO SUB-19

  • 15:00 horas – Holanda vs. República de Irlanda. Transmiten: FIFA+.

EUROPEO SUB-21

  • 14:00 horas – Georgia vs. Alemania. Transmiten: FIFA+.
ELIMINATORIAS MUNDIAL 2026 – AFC

  • 13:00 horas – Irak vs. EAU. Transmiten: Disney+ Premium, OneFootball PPV.

ELIMINATORIAS EUROPEAS

  • 16:45 horas – España vs. Turquía. Transmiten: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.
  • 16:45 horas – Bélgica vs. Liechtenstein. Transmiten: Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Suecia vs. Eslovenia. Transmiten: Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Rumanía vs. San Marino. Transmiten: Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Austria vs. Bosnia. Transmiten: Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Escocia vs. Dinamarca. Transmiten: Disney+ Premium, ESPN 2.
  • 16:45 horas – Bulgaria vs. Georgia. Transmiten: Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Bielorrusia vs. Grecia. Transmiten: Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Gales vs. Macedonia del Norte. Transmiten: Disney+ Premium.
  • 16:45 horas – Kosovo vs. Suiza. Transmiten: Disney+ Premium.

NATIONAL LEAGUE

  • 16:45 horas – Morecambe vs. Brackley Town. Transmiten: DAZN (Ver en directo).
SERIE A BRASIL

  • 20:30 horas – Botafogo vs. Sport Recife. Transmiten: Fanatiz (Míralo en vivo).
