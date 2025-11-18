Este martes arranca con todo la Liguilla de Ascenso de la Primera B, abriendo los fuegos con el duelo entre Deportes Concepción y Deportes Antofagasta en el estadio Ester Roa.

El León de Collao intentará aprovechar su condición de local para tomar la delantera en la serie, respaldado por cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco partidos. Por su parte, los Pumas buscarán un triunfo para poder cerrar la llave con tranquilidad.

¿Dónde ver EN VIVO D. Concepción vs. Antofagasta? Transmisión confirmada

Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta juegan este martes 18 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Ester Roa, por la primera ronda de la liguilla.

El partido entre los lilas y los Pumas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Sorpresivo favorito para ganar la liguilla de Primera B: “Le tengo mucha fe a Antofagasta con Marcoleta”

Tabla de posiciones Primera B

Así quedaron los clubes previo a la liguilla de ascenso:

Publicidad