La temporada regular de la Primera B 2025 terminó con Universidad de Concepción como campeón, de regreso a Primera División. Y desde la Liga de Ascenso llegan los dos primeros refuerzos en el mercado del fútbol chileno…

Se trata de Curicó Unido, quien anunció con bombos y platillos sus primeras incorporaciones de cara a la próxima temporada: un defensa central y un volante ofensivo. Los Torteros consiguieron los fichajes de Gabriel Sarria y Javier Retamales.

“¡Bienvenido al Curi, Cocó Retamales! Desde Quillota con talento, coraje y gol, Javier Retamales se suma al plantel profesional de Curicó Unido para la temporada 2026″, informó Curicó.

ver también Club chileno corta a todo el equipo tras casi descender: Apenas dos jugadores continúan con contrato

Los detalles de los refuerzos del Curi

Agregaron: “volante ofensivo de 28 años, formado en Santiago Wanderers, campeón en Tercera y Segunda División con Deportes Limache, y reciente volante en San Luis, llega por primera vez fuera de su región para vestir con orgullo la camiseta del club que es 100% corporación. ¡Bienvenido al Curi, Javier!”.

Curicó Unido no pierde tiempo: anunció a los dos primeros refuerzos para el 2026.

Asimismo, manifestaron “¡bienvenido al Curi, Gabriel Sarria! Desde el norte llega a Curicó Unido un defensor central zurdo con garra, experiencia y corazón. Gabriel Sarria, antofagastino de 26 años, se suma a nuestro plantel profesional para la temporada 2026″.

Publicidad

Publicidad

“Con 1.82 metros de altura y una sólida presencia como defensor central, llega al club que es 100% corporación para aportar seguridad, liderazgo y pasión en cada partido. ¡Bienvenido al Curi, Gabriel! ¡Esta camiseta se defiende con el alma!”, sentencian.

ver también La ANFP completa la programación de la Liguilla tras el fallo de la Segunda Sala

En la presente temporada, Curicó Unido finalizó 13° en la tabla de la Primera B con apenas 31 puntos en la parte baja de la tabla, en parte salvándose del descenso por el desastre de Santiago Morning.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad