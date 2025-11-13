Es tendencia:
Club chileno corta a todo el equipo tras casi descender: Apenas dos jugadores continúan con contrato

Tras quedar fuera de la liguilla y a solo dos puntos de perder la categoría, Deportes Santa Cruz aplicará una reestructuración total a su plantel pensando en el 2026.

Por Patricio Echagüe

Club de la Primera B se la jugó con cortar a casi todo su plantel.
El final de la fase regular de la Primera B 2025 fue una bofetada bastante fuerte para algunos clubes, sobre todo para quienes no pudieron acceder a la liguilla final por el segundo ascenso que acompañe al campeón Universidad de Concepción.

Son varios los equipos que derechamente aplicarán un borrón y cuenta nueva pensando en el 2026, reestructurando completamente sus planteles de cara a la próxima temporada.

Uno de ellos es Deportes Santa Cruz, elenco que luchó hasta las últimas fechas por mantener la categoría. Sin ir más lejos, el cuadro de Rancagua finalmente terminó en el puesto 14° con 31 puntos, apenas dos más que Santiago Morning, el equipo que terminó bajando a la Segunda División Profesional.

Notable poda remece a la Primera B del fútbol chileno

De acuerdo a sitio Primera B Chile, prácticamente todo el plantel de Deportes Santa Cruz terminó contrato al término de esta temporada. Es más, solamente quedan dos jugadores con contrato vigente: Icker Quiroz y Dilan Guzmán, quienes tuvieron escasa participación en el año.

Algunos jugadores destacados que se quedaron sin club al terminar su vínculo con Santa Cruz son el portero Juan Ignacio Dobboletta, el defensor central Jesús Pino, el volante Ignacio Caroca y el atacante Kevin Harbottle.

Deportes Santa Cruz decidió cortar a casi todo su plantel pensando en la temporada 2026 de la Primera B del fútbol chileno. | Foto: Deportes Santa Cruz.

Por si fuera poco, el entrenador John Armijo también finalizó su vínculo, aunque todavía tendría opciones de renovar para la próxima temporada. El chileno llegó en mayo en reemplazo de Felipe Núñez, con cinco triunfos, nueve empates y siete derrotas en 21 compromisos.

Cabe destacar que hace unos días otro equipo de la B que hizo noticia por prácticamente borrar a todo su plantel fue San Luis de Quillota. Los canarios cortaron a todo el plantel, incluido al cuerpo técnico de Fernando Guajardo, y apenas dejaron a Sebastián Parada, Martín Carreño, Martín Larraín y Lucciano Moreno.

