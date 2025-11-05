Es tendencia:
Entrevista Redgol

Cristián Campestrini señala el récord que quiere romper en Chile: “Mi objetivo es atajar hasta los 48 años”

Cristián Campestrini fue clave en la campaña de la U de Concepción y asegura que a pesar de sus 45 años espera seguir vigente en el fútbol profesional.

Por Felipe Escobillana

Campestrini quiere ser arquero hasta los 48 años

Uno de los puntales de la campaña de Universidad de Concepción en Primera B fue el portero Cristián Campestrini. Con 45 años, el portero formado en Rosario Central fue clave por su regularidad en el Campanil.

En entrevista con Redgol, manifiesta que este torneo obtenido tiene un sabor muy especial. “A nivel personal, fue cumplir un sueño más para mi carrera”, señala aún feliz por lo vivido en el final de temporada.

El gran sueño de Campestrini para el futuro

-¿Siente que hubo una misión cumplida por parte de todo el equipo?
A nivel grupal diría que la misión de regresar a la UdeC a la máxima categoría del fútbol chileno fue cumplida. Este título es un premio al esfuerzo de un plantel humilde y soñador, y a la unión que mantuvimos todo el año .

-¿Tienes 45 años, piensas seguir en el fútbol o retirarte tras este logro?
Mi objetivo es atajar hasta los 48 , ese es mi gran deseo y la meta que nos pusimos con mi hijo Valentín.

-¿Cuál es su gran motivación para mantenerse activo y pensar hacer tres años más?
Mis ganas y mi pasión por esta profesión siguen intactas, son mi gran motivación de todos los días. Luego de eso, me veo dentro de la cancha como entrenador de arqueros, me estoy formando para eso.

-¿Siempre atajando en Chile o te gustaría volver al extranjero?
Soy muy feliz y agradecido de la institución que me abra sus puertas. Chile es un país con un fútbol muy competitivo y sería muy feliz de continuar mi carrera acá.

-Ahora viene la liguilla por el ascenso, ¿e la juegas por un equipo como favorito para ganarla y que sea su rival el próximo año?
Yo creo que por como se ha dado esta temporada tan reñida, todos los equipos tienen posibilidades. Hay grandes instituciones y lucharán por el ascenso.

