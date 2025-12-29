Mientras todas las miradas se van con el Súper Conce y sus “Lilácticos”, en la vereda contraria la U de Concepción también se arma con todo. Los foreros vienen de ser campeones de Primera B y abrocharon importantes nombres en el retorno a Primera.

Figuras como Cecilio Waterman y Jorge Espejo ya fueron confirmados en el Campanil, además del nuevo DT Juan Cruz Real. Pero no se quedan ahí, ya que ahora van por un viejo conocido.

Formado en U de Chile y que conoce bien lo que es jugar por los penquistas, uno de los proyectos azules podría retorar rápidamente al sur. Es que este 2025 no tuvo mayores minutos y ya es un hecho que Paqui Meneghini no lo tendrá en cuenta en la U.

U de Concepción va por un retornado

David Retamal es el nombre que vuelve a sonar fuerte y ya inició negociaciones para ponerse la camiseta de U de Concepción. El central formado en la U no seguirá en los azules y es clara opción en el Campanil.

“Podría volver a Universidad de Concepción (Retamal) en el mercado de pases para la temporada 2026, tras su marcha en el segundo semestre a la U, club dueño de su pase y que lo solicito en la mitad del año“, reveló Sabes Deportes.

Según la citada fuente, ya hay avanzadas conversaciones para timbrar el regreso del central de 22 años de gran actuación el primer semestre en los foreros. Ese nivel lo llevó a ser pedido de vuelta, aunque poco y nada jugó.

Retamal solo jugó 45 minutos en el empate 1-1 de U de Chile ante Deportes La Serena, por la Liga de Primera. Por otra parte, sumó la misma cantidad de tiempo en cancha ante Guaraní, por Copa Sudamericana.

