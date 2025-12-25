Uniéndose a la tónica de los “regalos de Navidad”, Universidad de Concepción confirmó, pasadas las 00:00 horas de este 25 de diciembre, el regreso de un histórico jugador para el Campanil. Se trata del goleador Cecilio Waterman, quien retorna al elenco del Biobío tras una gran temporada en Coquimbo Unido.

Waterman, quien se consagró campeón con los “piratas” en este 2025, finalmente no extendió su contrato con el elenco aurinegro y regresará a la U penquista luego de cinco años desde su último partido en el club.

Waterman regresa a la Universidad de Concepción

La cuenta oficial del elenco del Biobío había dado indicios de esta presentación horas antes de Navidad, cuando publicó una imagen de un árbol navideño junto a un “regalo” que mostraba una bandera panameña y la figura de un futbolista de juguete en su interior, acompañado del mensaje: “¿Qué dicen foreros y foreras… abrimos el regalo de Navidad? 🤔👀🎄”.

No obstante, los fanáticos del Campanil debieron esperar hasta pasada la medianoche para ver su sueño hecho realidad, con una publicación que rápidamente generó gran impacto.

“𝙇𝘼 𝙀𝙎𝙋𝙀𝙍𝘼 𝙑𝘼𝙇𝙄𝙊́ 𝙇𝘼 𝙋𝙀𝙉𝘼… 𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙄𝘿𝙊 𝘼 𝘾𝘼𝙎𝘼, 𝘾𝙀𝘾𝙄𝙇𝙄𝙊🔵🟡 Abrimos nuestro regalo de Navidad 🎄🎁 y vuelve a casa nuestro querido @waterman_cecilio 🥹”, señaló la publicación de la cuenta de Instagram del elenco penquista.

La presentación continuó destacando la experiencia del goleador y su próximo gran desafío en la carrera deportiva, la Copa del Mundo 2026: “Con experiencia en el extranjero y en clubes de nuestro fútbol, además de ser seleccionado nacional de Panamá 🇵🇦 y protagonista en la reciente clasificación de su país a la Copa del Mundo 2026, Cecilio llega a nuestro equipo desde Coquimbo Unido, club con el que se coronó campeón del fútbol chileno 🇨🇱🏆”.

Finalmente, no exenta de polémica, la publicación del cuadro universitario lanzó un sutil dardo a su clásico rival, Deportes Concepción, que a esa misma hora presentaba a Leonardo Valencia: “¡Gracias por volver al ÚNICO Campeón de Concepción, tu casa, Cecilio! 🔔” señalaron.

Los números de Cecilio Waterman en 2025

Durante 2025, Cecilio Waterman, de 34 años, disputó un total de 32 partidos con Coquimbo Unido (2.099 minutos de juego): 27 correspondientes al torneo nacional y cinco por Copa Chile, anotando 13 goles en total, 11 en el campeonato y dos en la copa.