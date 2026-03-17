David Pizarro es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol chileno. Ahora estaría pensando en ponerse a dirigir, justo en momentos donde Universidad de Chile quiere a un técnico.

El Fantasista destacó desde muy joven en Santiago Wanderers, lo que rápidamente lo llevó a Europa. Udinese, Inter de Milán, Roma, Manchester City y Fiorentina conocieron sus enganches y pases milimétricos. Terminó su carrera a buen nivel en el Romántico Viajero.

Pizarro entrenador

Tras colgar los botines en 2018, David Pizarro estudió para entrenador en Italia. Allá se graduó junto a grandes ex jugadores de ese país: Ignazio Abate, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini y Christian Vieri, entre otros.

Pese a tener el cartón de técnico, por ahora Pizarro no ha dirigido a nivel profesional. Sin embargo, al parecer le entró el bichito y ahora sí estaría dispuesto a ponerse el buzo para dar sus primeras instrucciones desde la banca. Justo, cuando Universidad de Chile necesita entrenador.

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A través de una historia de Instagram, David Pizarro subió una imagen de él hecha con inteligencia artificial, donde se le puede ver caracterizado como entrenador. El campeón de Copa América con La Roja. “¿Qué dicen?”, preguntó el Fantasista a sus seguidores.

Luego de un breve paso en 2001, Pizarro regresó a Universidad de Chile en 2017 cuando muchos lo daban por acabado. Pese a esto, terminó siendo una de las figuras del Romántico Viajero en su último título nacional. Se retiró a fines de 2018 como capitán del Bulla. Es muy querido por los hinchas azules.

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Imagen: Instagram

Siempre se ha especulado con un regreso de David Pizarro al CDA como entrenador o directivo. Por ahora, eso no se ha dado, pero con el posible inicio de la carrera de técnico del Fantasista, todo puede pasar.

En resumen:

David Pizarro obtuvo su título de entrenador tras graduarse en Italia junto a Alessandro Del Piero.

obtuvo su título de entrenador tras graduarse en junto a Alessandro Del Piero. El exjugador se retiró del fútbol profesional a fines de 2018 como capitán de Universidad de Chile .

como capitán de . Pizarro consultó a sus seguidores en Instagram sobre iniciar su carrera como director técnico.

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