El volante de 29 años del Birmingham City vio truncada su carrera cuando era apuntado como una de las grandes esperanzas del fútbol de Corea del Sur. En este Mundial 2026 buscará brillar con luz propia en su selección.

La selección de Corea del Sur llega a este Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con el objetivo de mostrarse nuevamente como un combinado competitivo. En Qatar 2022 lograron llegar a los octavos final, rendimiento que buscarán mejorar en Norteamérica.

El desafío no será fácil, ya que deberá superar el Grupo A donde están el local México, República Checa y Sudáfrica. Por lo mismo, el comenzar con el pie derecho en su debut ante los europeos este jueves 11 de julio en Guadalajara será clave.

Dentro de los Tigres de Asia uno de los jugadores que más destaca es Paik Seung-ho, volante de 29 años del Birmingham City que en el pasado llegó a ser apuntado como toda una promesa del Barcelona. Sin embargo, su carrera dio un notable giro cuando esta recién estaba comenzado.

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La promesa de Corea del Sur que quiere brillar en el Mundial 2026

En diciembre del 2009 el Barcelona puso sus ojos sobre un niño Paik Seung-ho. Fue en el torneo Sub 13 Sant Cugat del Vallès, donde incluso tuvo que adelantarse al Real Madrid para poder quedarse con el prospecto asiático.

Lamentablemente, se progreso se vio violentamente frenado en el 2014, cuando el comité de disciplina de la FIFA sancionó al cuadro catalán con la imposibilidad de fichar durante dos ventanas (invierno y verano de 2015), además de una multa económica de 370.000 euros.

Paik Seung-ho ha podido destacar en el fútbol inglés con la camiseta del Birmingham City. ¿Será capaz de destacar en el Mundial 2026? | Foto: Getty Images.

¿El motivo de este castigo? Pues por haber incumplido la normativa en fichajes de jugadores comunitarios menores de 16 años y a futbolistas extracomunitarios menores de 18 años entre los años 2009 y 2013. La llegada de Paik Seung-ho estaba dentro de esos movimientos no permitidos.

Por lo mismo, al volante no le quedó otra que hacerse una carrera lejos del cuadro blaugrana. Tuvo que partir al Girona, para luego recaer en el CF Peralada y en el Darmstadt 98 de Alemania. En el 2021 volvió a su país para jugar en el Jeonbuk Hyundai, club donde ganó notoriedad hasta ser fichado por el Birmingham.

Afortunadamente este caso no mermó su rendimiento en su selección. Paik Seung-ho dijo presente en todas las divisiones inferiores de Corea del Sur y por la adulta ya ha jugado 27 compromisos, siendo uno de ellos en el Mundial de Qatar 2022.

Habrá que ver si en Norteamérica logra brillar con luz propia con 29 años destacar tal y como lo hizo siendo apenas un niño, cuando con su talento logró convencer a Barcelona de un fichaje que para su pesar terminó siendo muy perjudicial.

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En síntesis