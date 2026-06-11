El delantero Patrik Schick lidera al cuadro checo, que este jueves tiene un partido clave ante Corea del Sur en la Copa del Mundo.

Muchos hablan del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, pero dicho encuentro no será el único que se jugará este jueves por el Grupo A del certamen planetario.

Al cierre del primer día de la Copa del Mundo se estarán enfrentando Corea del Sur y Chequia, en duelo de rivales directos a la hora de buscar una clasificación para la ronda de eliminación directa.

En el cuadro europeo hay un jugador que en 2021 se hizo de fama mundial con un golazo viral en la Europa 2020 frente a Escocia. Estamos hablando del goleador checo Patrik Schick, quien tendrá su estreno en un Mundial.

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Patrik Schick quiere repetir su mega golazo de la mitad de la cancha ahora en un Mundial

El 14 de junio de 2021 el delantero checo Patrik Schick tomó notoriedad mundial, porque hizo un gol que se viralizó en todas las redes sociales, apareció en todos los recuentos y fue parte de los Premios Puskás de esa temporada.

El zurdo hizo gala de su exquisita y potente pegada, porque marcó de larguísima distancia, específicamente desde 49.7 metros y fue elegido el mejor gol de la Euro 2020.

Schick podrá jugar por primera vez una Copa del Mundo y es el gran líder de República Checa, que retorna a los torneos planetarios tras un largo tiempo sin jugar uno, puesto que 2006 fue su última participación, donde quedó afuera en la fase de grupos.

Los checos confían en su 9, que juega con la 10, y que viene de participar de 42 partidos en la temporada con la camiseta de Bayer Leverkusen y marcó un total de 22 goles.

Formaciones de Corea del Sur vs Chequia

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

Chequia: Matěj Kovář; Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí; Vladimír Coufal, Lukáš Provod, Tomáš Souček, Vladimír Darida, Jaroslav Zelený; Pavel Šulc y Patrik Schick.

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¿Cuándo, a qué hora y quién transmite el partido de Corea del Sur vs República Checa por el Mundial 2026?

El partido entre Corea del Sur y República Checa por el Mundial 2026 se jugará este jueves 11 de junio, a partir de las 22:00 horas de Chile, en el estadio Guadalajara en México. Será transmitido para Chile en exclusiva por DSports.