La nueva teleserie vertical de Canal 13 llegará en junio a las plataformas digitales del canal con una trama que combina fútbol, amor, diversidad y segundas oportunidades, en plena fiebre por el Mundial 2026.

Canal 13 confirmó la fecha de estreno de “Un corazón como el tuyo”, su nueva teleserie vertical que llegará durante junio con una historia de amor, identidad y segundas oportunidades, teniendo al fútbol como uno de sus principales escenarios.

La sexta teleserie creada para formato vertical estará disponible en 13Go, Instagram (@mininovelas13), TikTok, YouTube Shorts y Facebook del 13. Su lanzamiento coincidirá con el Mes del Orgullo y con la efervescencia que genera el Mundial de Fútbol 2026.

¿Cuándo se estrena Un Corazón como el tuyo?

La teleserie se estrenará el jueves 18 de junio y estará disponible en todas las plataformas digitales de Canal 13.

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La trama de la nueva teleserie vertical de Canal 13

La trama sigue a Emerson Marcotti (Lucas Maffei), una joven estrella del fútbol que ve truncada su carrera tras sufrir una grave descompensación que lo obliga a someterse a un trasplante de corazón.

Mientras enfrenta las dudas sobre su futuro fuera de las canchas, conoce a Lucas Troncoso (Nicolás Zambrano), ex pareja de Gabriel Vélez (Pedro Ozimica), el joven donante cuyo corazón ahora late en su pecho.

A partir de ese encuentro, Emerson comenzará a experimentar una conexión tan profunda como difícil de explicar, iniciando un proceso de transformación personal que pondrá en tensión su entorno más cercano, especialmente la relación con su padre, entrenador y representante, interpretado por Juan Pablo Sáez.

La historia abordará temas como la identidad, el amor, la diversidad sexual y la donación de órganos, todo enmarcado en un ambiente tan competitivo como tradicionalmente machista como el fútbol profesional.

El éxito de las teleseries de Canal 13

Con esta producción, Canal 13 busca repetir el éxito de sus anteriores mininovelas digitales, entre ellas “Mi boda es una trampa”, “El obrero que me enamoró”, “El millonario que quería que lo amaran”, “Sin receta para ser mamá” y “Enamorada(s)”, esta última convertida en la teleserie vertical más vista de Chile con más de 96 millones de reproducciones.

“Nos pone muy contentos y orgullosos anunciar el estreno de ‘Un corazón como el tuyo’, una mininovela que aborda temas contingentes y cercanos al público. Es una historia LGBT con el fútbol como escenario principal y que también pone sobre la mesa la importancia de la donación y el trasplante de órganos, teniendo al amor como motor principal”, señaló Nicolás Figueroa, líder del proyecto de mininovelas del 13.