La FIFA presentó las 18 canciones que formarán parte del álbum oficial del Mundial 2026. Shakira, IShowSpeed, Nelly Furtado, Lisa, Anitta y Davido son algunas de las estrellas que pondrán ritmo en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

Este jueves se dará inicio a una nueva edición del Mundial 2026, el evento deportivo más esperado del planeta, que reunirá a las mejores selecciones del mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Como ya es tradición, la música tendrá un papel protagónico en la celebración, acompañando el comienzo de la cita futbolística con un espectáculo de nivel internacional.

Los aficionados podrán disfrutar de las 18 canciones que forman parte de la banda sonora oficial del torneo, las cuales serán interpretadas en vivo durante las ceremonias de apertura.

Entre los artistas que integran este proyecto destacan figuras de renombre mundial como Major Lazer, Nelly Furtado y Davido con “No Place Like Home”, Shakira y Burna Boy con “Dai Dai”, IShowSpeed con “Champion”, además de Lisa, Anitta y Rema con “Goals”, en una propuesta que busca reflejar la diversidad cultural y la pasión que despierta el fútbol a nivel global.

Las canciones que se tomarán el Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino habló del gran evento que busca unido a los aficionados internacionales a través de los lenguajes comunes del fútbol y la música. “La FIFA ha reunido un equipo musical formidable, capaz de estar a la altura del mayor evento deportivo de la historia”.

“Desde superestrellas mundiales hasta voces emergentes que han marcado el futuro de la música, el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta artistas de todos los continentes, idiomas y géneros, para conectar a los aficionados de todo el mundo a través del poder de la música y el fútbol”.

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Entre las canciones destacadas del álbum oficial del Mundial 2026 aparece “Champion”, de IShowSpeed, un tema que rápidamente se convirtió en fenómeno en redes sociales tras superar millones de reproducciones en YouTube y X.

El videoclip, grabado en Miami, combina imágenes inspiradas en estadios, banderas de distintos países y referencias a la cultura ghanesa, además de incluir homenajes a Cristiano Ronaldo.

Otro de los himnos principales es “No Place Like Home”, colaboración entre Major Lazer, Nelly Furtado y Davido. La canción mezcla afrobeat, pop y música dance en una propuesta que busca reflejar la unión de los aficionados y la pasión global por el fútbol.

Por su parte, Shakira vuelve a decir presente en una Copa del Mundo con “Dai Dai”, junto al nigeriano Burna Boy. El tema fusiona ritmos latinos y afrobeat, promueve la unidad entre las naciones y rinde homenaje a grandes leyendas del fútbol mundial. La colombiana suma así un nuevo himno mundialista a su historial, tras los éxitos de “Waka Waka” en 2010 y “La La La” en 2014.

Finalmente, “Goals”, interpretada por Lisa, Anitta y Rema, reúne influencias del K-pop, el pop latino y el afrobeat en una canción diseñada para conectar a fanáticos de distintos continentes y celebrar el carácter global del torneo.

Estas son las canciones del Mundial 2026