Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial

Famoso periodista deja tirado su despacho en el Mundial para pedirle una foto a Shakira

Marcelo Benedetto se dio el gusto de su vida en el Estadio Azteca luego de detectar la presencia de la cantante colombiana.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Shakira en el Azteca: le pidieron una foto
© DirecTVShakira en el Azteca: le pidieron una foto

La inauguración del Mundial tendrá la presencia de Shakira, la cantante colombiana que es un habitué en estos eventos desde hace 20 años, cuando realizó un show en Alemania 2006.

Estará en el Estadio Azteca en la ceremonia inaugural en el duelo México-Sudáfrica, lugar al que llegó ayer para ver que todo estuviera en orden. Y ocurrió un hecho que sorprendió a muchos.

Marcelo Benedetto, famoso periodista argentino, estaba realizando un despacho cuando vio aparecer a la artista. “¿Me permites? Voy por una consigna. Está viniendo, voy a buscar a Shakira”, señaló al detectar su presencia.

Dejó tirado el despacho para acercarse a la barranquillera, mientras la cámara enfocaba el caminar de la cantante a la espera del encuentro con el comunicador.

Para aquellos que buscan optimizar su experiencia desde el día uno, el código promocional es la puerta de entrada a estadísticas avanzadas del Mundial.

Shakira es una de las estrellas para la inauguración del Mundial

Shakira es una de las estrellas para la inauguración del Mundial

El encuentro de Marcelo Benedetto con Shakira

“Va a tratar de conseguir algo”, señalaron los compañero de Benedetto que imaginaron que buscaba una entrevista con Shakira. Pero al momento de encontrarla, eso no estuvo ni cerca.

Álvaro Fidalgo, la joya española que pulió Pellegrini y que estará en el debut del Mundial 2026 por México

ver también

Álvaro Fidalgo, la joya española que pulió Pellegrini y que estará en el debut del Mundial 2026 por México

Simplemente le pidió una fotografía, a la cual accedió de muy buena forma la colombiana, posando incluso con sus deditos, ante la alegría de Benedetto.

Benedetto con Shakira

Benedetto con Shakira

“¡Era la foto para el Instagram!”, fue la reacción de quienes se quedaron hablando en la transmisión. “Muy bien, que nos diga las sensaciones de sacarse esta foto. Una cosa insólita”, complementaron.

Lee también
No todo es fútbol: Dos protestas sacudieron debut del Mundial 2026
Mundial 2026

No todo es fútbol: Dos protestas sacudieron debut del Mundial 2026

Pizarra armada: La oncena que probó Ortiz en Colo Colo ante Cobresal
Colo Colo

Pizarra armada: La oncena que probó Ortiz en Colo Colo ante Cobresal

O'Higgins anuncia querella criminal tras escándalo en camarín
Chile

O'Higgins anuncia querella criminal tras escándalo en camarín

Pronósticos Estados Unidos vs Paraguay: el anfitrión busca un triunfo en el debut mundialista
Pronósticos

Pronósticos Estados Unidos vs Paraguay: el anfitrión busca un triunfo en el debut mundialista

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo