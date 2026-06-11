Famoso periodista deja tirado su despacho en el Mundial para pedirle una foto a Shakira

Marcelo Benedetto se dio el gusto de su vida en el Estadio Azteca luego de detectar la presencia de la cantante colombiana.

La inauguración del Mundial tendrá la presencia de Shakira, la cantante colombiana que es un habitué en estos eventos desde hace 20 años, cuando realizó un show en Alemania 2006.

Estará en el Estadio Azteca en la ceremonia inaugural en el duelo México-Sudáfrica, lugar al que llegó ayer para ver que todo estuviera en orden. Y ocurrió un hecho que sorprendió a muchos.

Marcelo Benedetto, famoso periodista argentino, estaba realizando un despacho cuando vio aparecer a la artista. “¿Me permites? Voy por una consigna. Está viniendo, voy a buscar a Shakira”, señaló al detectar su presencia.

Dejó tirado el despacho para acercarse a la barranquillera, mientras la cámara enfocaba el caminar de la cantante a la espera del encuentro con el comunicador.

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Shakira es una de las estrellas para la inauguración del Mundial

El encuentro de Marcelo Benedetto con Shakira

“Va a tratar de conseguir algo”, señalaron los compañero de Benedetto que imaginaron que buscaba una entrevista con Shakira. Pero al momento de encontrarla, eso no estuvo ni cerca.

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Simplemente le pidió una fotografía, a la cual accedió de muy buena forma la colombiana, posando incluso con sus deditos, ante la alegría de Benedetto.

Benedetto con Shakira

“¡Era la foto para el Instagram!”, fue la reacción de quienes se quedaron hablando en la transmisión. “Muy bien, que nos diga las sensaciones de sacarse esta foto. Una cosa insólita”, complementaron.