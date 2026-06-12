El fiel escudero del histórico DT habló con RedGol sobre la importancia del estratega en el fútbol nacional.

Nelson Acosta, uno de los entrenadores más queridos en la historia del fútbol chileno, cumple hoy 82 años. El DT sigue batallando contra el Alzheimer, cayendo hospitalizado de urgencia en las últimas semanas.

Lo cierto es que el uruguayo de nacimiento es chileno de corazón y sigue en la retina de todo el fútbol nacional. Ítalo Traverso, su PF, ayudante y compañero de mil batallas habló con RedGol en el día de los 82 años del querido “pelado” Acosta.

“Uff, somos amigos desde que nos conocimos. Nelson al final se sentía como chileno, hablaba como chileno y toda su familia se radicó en Chile”, repasa, emocionado.

Traverso y la figura histórica de Nelson Acosta

Ítalo Traverso acompañó a Nelson Acosta a lo largo de su carrera como DT. El querido entrenador cosechó títulos de torneos nacional tanto en Cobreloa como Everton, donde se ganó el corazón de todo el país al mando también de la selección chilena.

“Su familia es chilena y eso habla de lo que él sentía por Chile. Acuérdate cómo celebró ese partido con Uruguay cuando se le ganó en el Estadio Nacional. Fue una persona exitosa, hizo muchas cosas por el fútbol chileno, así que eso queda”, dijo Traverso.

Nelson Acosta es el técnico que tienes más triunfos en la selección adulta de Chile. El “Calvo Estratega” logró 36 victorias en un total de 94 encuentros. La clasificación al Mundial de Francia es uno de los logros más grandes de su carrera.

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El DT logró un 47,16% de rendimiento con la Roja adulta, pero a nivel de selecciones menores también hizo historia. Recordada es la medalla de bronce ganada en Sydney 2000, con campañón del equipo al mando de Acosta.