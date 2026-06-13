Los helvéticos le perdonaron la vida a los qataríes en el Levi's Stadium de San Francisco, permitiendo una igualdad a pesar de su notable dominio casi de principio a fin.

El Mundial 2026 nos dio la primera sorpresa del torneo con el empate 1-1 entre Suiza y Qatar. A pesar del notable dominio casi de principio a fin de los helvéticos en el Levi’s Stadium de San Francisco, su falta de gol le penó demasiado en los minutos finales.

Y es que el solitario gol de Breel Embolo desde el punto penal a los 17’ parecía ser suficiente para que los helvéticos se queden con un partido que, salvo un par de contadas oportunidades, nunca estuvo en real peligro.

Es más, el negocio de Qatar se podría decir que en su momento era bastante positivo, ya que en tiempo agregado caían por apenas un gol de diferencia en un partido que no los tuvo varios goles abajo casi de milagro.

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Sin ir más lejos, una de las grandes figuras de la brega fue el portero Mahmud Abunada, quien más allá del tanto recibido en el primer tiempo, se matriculó con varias atajadas claves que evitaron que los europeos se escapan en el marcador.

Qatar rescató un punto en la agonía ante Suiza por el Grupo B del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.

Este aguante tuvo su premio en el quinto minuto agregado del segundo tiempo. Cunado reloj marcaba 90+5’ y estábamos a segundos del final, apareció la figura de Boualem Khoukhi, quien con un potente cabezazo conectó el centro de Homam Ahmed para superar la resistencia del portero Gregor Kobel y poner el 1-1 definitivo en el marcador.

Un empate que deja todo en tablas en el Grupo B de este Mundial 2026. Tanto Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia están con un punto, en lo que promete ser una lucha encarnizada por un lugar en los 16avos de final.

Así está la tabla del Grupo B del Mundial 2026

El próximo partido de Suiza en el Mundial 2026

Los helvéticos volverán a jugar ante Bosnia y Herzegovina el jueces 18 de junio (15:00 horas) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El próximo partido de Qatar

Por su parte el combinado catarí enfrentará a Canadá el jueves 18 de junio a las 18:00 (hora de Chile) en el Estadio BC Place Vancouver.

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Qatar vs Suiza: Transmisión minuto a minuto