El Mundial 2026 nos dio la primera sorpresa del torneo con el empate 1-1 entre Suiza y Qatar. A pesar del notable dominio casi de principio a fin de los helvéticos en el Levi’s Stadium de San Francisco, su falta de gol le penó demasiado en los minutos finales.
Y es que el solitario gol de Breel Embolo desde el punto penal a los 17’ parecía ser suficiente para que los helvéticos se queden con un partido que, salvo un par de contadas oportunidades, nunca estuvo en real peligro.
Es más, el negocio de Qatar se podría decir que en su momento era bastante positivo, ya que en tiempo agregado caían por apenas un gol de diferencia en un partido que no los tuvo varios goles abajo casi de milagro.
Sin ir más lejos, una de las grandes figuras dela brega fue el portero Mahmud Abunada, quien más allá del tanto recibido en el primer tiempo, se matriculó con varias atajadas claves que evitaron que los europeos se escapan en el marcador.
Qatar rescató un punto en la agonía ante Suiza por el Grupo B del Mundial 2026. | Foto: Getty Images.
Este aguante tuvo su premio en el quinto minuto agregado del segundo tiempo. Cunado reloj marcaba 90+5’ y estábamos a segundos del final, apareció la figura de Boualem Khoukhi, quien con un potente cabezazo conectó el centro de Homam Ahmed para superar la resistencia del portero Gregor Kobel y poner el 1-1 definitivo en el marcador.
Un empate que deja todo en tablas en el Grupo B de este Mundial 2026. Tanto Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia están con un punto, en lo que promete ser una lucha encarnizada por un lugar en los 16avos de final.
Así está la tabla del Grupo B del Mundial 2026
El próximo partido de Suiza en el Mundial 2026
Los helvéticos volverán a jugar ante Bosnia y Herzegovina el jueces 18 de junio (15:00 horas) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
El próximo partido de Qatar
Por su parte el combinado catarí enfrentará a Canadá el jueves 18 de junio a las 18:00 (hora de Chile) en el Estadio BC Place Vancouver.
Qatar sorprendió al mundo y rescató un impensado empate 1-1 ante Suiza, que a pesar de su dominio en San Francisco, se tendrá que conformar con una igualdad.
90+4' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE QATAR!
Cuando el partido se iba y todo apuntaba al triunfo de Suiza, a menos de tres minutos de final del partido apareció Boualem Khoukhi para anotar de cabeza el impensado 1-1 para Qatar.
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90' ¡TIEMPO AGREGADO!
Se jugarán seis minutos más en San Francisco.
89' ¡SE ACERCÓ QATAR!
Ahmed Alaaeldin sacó un remate muy suave al arco defendido por Kobel. Pese a la diferencia en la cancha, la distancia entre ambos eqiupos es de apenas un gol, por lo que los cataríes siguen en competencia.
88' Cambios en Qatar y Suiza
Hassan Al-Haidos ingresa por Edmilson Junior en Qatar y Miro Muheim por Ricardo Rodríguez en Suiza.
81' ¡OTRA VEZ CASI SUIZA!
Fuerte remate de Johan Manzambi que se fue muy cerca del palo derecho. Hace rato que Suiza debería estar ganando por una ventaja más amplia en San Francisco.
78' Cambios en Qatar y Suiza
Assim Madibo sale por Mohammed Manai en Qatar y Rubén Vargas por Zeki Amdouni en Suiza. En el combinado europeo dejó la cancha la gran figura del partido.
75' ¡CASI SUIZA POR PARTIDA DOBLE!
Primero Vargas y ahora Embolo casi anotar el segundo para los suizos. El meta Mahmud Abunada ya saca chapa de figura a pesar de la derrota de Qatar.
72' Suiza quita el pie del acelerador
Pese a que tuvo incontables opciones de aumentar su ventaja, los helvéticos frenaron en su afán ir por 2-0 ante una Qatar que no ha podido hacer pie en el Levi's Stadium.
70' Se reanuda el partido
Ya se juega la recta final del partido en San Francisco.
67' Pausa de hidratación
Se detiene el segundo tiempo entre Suiza y Qatar.
65' Cambios en Suiza
Johan Manzambi y Fabian Rieder ingresan por Dan Ndoye y Michel Aebischer
60' Cambios en Qatar
Karim Boudiaf, Ahmed Fatehi y Ahmed Alaaeldin ingresan por Jassem Gaber, Ayoub Al-Oui y Yousuf Abdelrazzaq.
48' ¡SUIZA SIGUE SUMANDO OPCIONES!
Tremendo remate de distancia de Granit Xhaka que se fue por poco elevado.
45' ¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Suizos y catarís ya juegan los segundos 45 minutos en San Francisco.
45+6' ¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!
No se juega más en San Francisco. Suiza se va al descanso 1-0 arriba de Qatar en un partido que, de no ser por el arquero Mahmud Abunada, tendría a los helvéticos muy escapados en el marcador.
45+5' ¡OTRA VEZ SUIZA!
Remate de Freuler que un defensor catarí sacó con lo justo desde la líena. Muy superior Suiza con un 1-0 que se queda muy corto.
45+2' ¡VARGAS TUVO EL 2-0!
Otra vez Vargas coqueteó con el 2-0, pero Abumada la mandó al tiro de esquina.
45+1' Abumada ya es figura
El arquero catarí otra vez evita el 2-0 de Suiza al contener un buen remate de Rubén Vargas.
45' Se juega el tiempo agregado
Se jugarán seis minutos más en este primer tiempo.
42' ¡CASI EL EMPATE DE QATAR!
Remate de Edmilson Junior que el arquero Gregor Kobel mandó al córner. Buena opción de los asiáticos tras largos minutos pasándolo mal.
41' Amarilla en Suiza
Denis Zakaria amonestado en el cuadro helvético tras una fuerte entrada.
40' Otra buena opción para Suiza
Centro de Aebischer que el portero Abunada mandó con los justo al tiro de esquina.
33' Dominio absoluto de Suiza
Tras poco más de media hora de juego estas son las estadísticas del partido
26' Se reanuda el partido
Ya se juega tras la pausa de hidratación.
Así fue el 1-0 de Suiza sobre Qatar
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23' Pausa de hidratación
Se detiene por un par de minutos el partido en San Francisco.
22' Amarilla en Qatar
Jassem Gaber es amonestado por falta a Vargas
20' ¡Otra vez se salva Qatar!
Dominio total de Suiza, que casi llega al 2-0 con un remate de Denis Zakaria que el arquero rival contuvo con un buen achique.
16' ¡GOOOOOOOOL DE SUIZA!
Breel Embolo no falla desde los doce pasos y anota el 1-0 para Suiza sobre Qatar.
13' ¡PENAL PARA SUIZA!
El arquero Mahmud Abunada bajó a Remo Freuler dentro del área y es penal para los helvéticos. El catarí vio la primera amarilla del partido.
11' ¡Suiza ya merece el primero!
Peligroso tiro libre que el meta Mahmud Abunada controló en dos tiempos. Los europeos controlan el partido en San Francisco.
9' ¡Otra vez Ndoye!
Segunda buena opción de gol de Ndoye, quien casi anota el 1-0 para Suiza, pero su remate se fue elevado.
5' ¡RESPONDE SUIZA!
Primera llegada a fondo de los helvéticos, quienes por medio de un remate de Dan Ndoye hicieron exigir al meta Mahmud Abunada.
2' ¡CASI GOL DE QATAR!
Edmilson Junior tuvo el 1-0 para los cataríes en la primera clara del partido.
1' ¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Ya juegan Qatar y Suiza en el Levi's Stadium por la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026.
¡SUENAN LOS HIMNOS!
Los jugadores de Qatar y Suiza cantan sus respectivos himnos nacionales antes de debutar en este Mundial 2026.
¡LOS EQUIPOS SALEN A LA CANCHA!
Qatar y Suiza ya están en el césped del Levi's Stadium para jugar el quinto partido de este Mundial 2026
Los hinchas cataríes alientan a su selección
El calentamiento de los suizos en San Francisco
Suiza es un habitual en las Copas del Mundo
Los helvéticos jugarán en este 2026 su sexto Mundial consecutivo y el número 13 de toda su historia. Su mejor actuación se dio cuando fueron locales en 1954 y terminaron en el quinto puesto. Además, en cuatro de sus últimas cinco Copas del Mundo han superado la fase de grupos.
La revancha que Qatar busca en este Mundial 2026
Qatar jugará su segunda Copa del Mundo tras su debut absoluto en 2022, donde se convirtió en el primer país organizador de la historia en perder sus tres partidos de la fase de grupos y en el segundo en quedar eliminado en dicha etapa tras Sudáfrica en 2010.
El camarín de Qatar en el Levi's Stadium
El camarín de Suiza espera a su selección
El único antecedentes entre ambos
El único partido en el historial general entre Qatar y Suiza ocurrió en un partido amistoso disputado el 14 de noviembre del 2018. En aquella oportunidad, el combinado qatarí se quedó con el triunfo por 1-0 gracias a un gol de Akram Afif.
Los árbitros para este duelo
El cuerpo arbitral para este duelo entre Qatar y Suiza estará encabezado por el hondureño Said Martínez (Honduras). El asistente 1 será Walter López (Honduras) y el asistente 2 Christian Ramírez (Honduras), mientras que el cuarto árbitro será Oshane Nation (Jamaica), En el VAR liderará Guillermo Pacheco (México) y en el AVAR dirá presente. Erick Miranda (México). Como supervisor complementario estará Leodan González (Uruguay).
¡La formación de Qatar!
Este es el XI de los cataríes para su debut en este Mundial 2026.
¡Formación de Suiza!
Esta es las oncena con que la selección de Suiza debutará en este Mundial 2026 ante Qatar.
Así clasificó Qatar al Mundial 2026
Por su parte Qatar llegó a esta cita planetaria ganando el Grupo A de la segunda ronda de las Eliminatorias Asiaticas, superando a Kuwait, India y Afganistán. En la tercera ronda terminó guardo del Grupo A por detrás de Irán, Uzbekistán y Emiratos Árabes.
Finalmente, en la cuarta ronda, se hizo con el Grupo A en un triangular en donde jugaron ante Emiratos Árabes y Omán, logrando así clasificar a este Mundial 2026.
Así clasificó Suiza al Mundial 2026
El combinado helvético clasificó de manera directa a este Mundial 2026 tras terminar puntero del Grupo B con 14 puntos. Superó los 11 de Kosovo, los cuatro de Eslovenia y los dos de Suecia.
El estadio donde se jugará este partido
Este compromiso se jugará en el Levi's Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, Estados Unidos. Fue inaugurado en agosto del 2014 y cuenta con una capacidad de 68,500 espectadores.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de este duelo entre Qatar y Suiza por el Mundial 2026!
La acción del Grupo B del Mundial 2026 sigue con su desarrollo luego del empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en Toronto.