Se llama Martín Huamán, es capitán en el Audax Italiano y recordó sus primeros llamados a la Bicolor... ¡en plenas vacaciones en Brasil!

Tanto Chile como Perú viven un proceso muy similar, pues miran a distancia el Mundial 2026 y necesitan reconstruir los cimientos para volver a una competencia de esa índole. La Roja no acude a un certamen así desde que alcanzó los octavos de final en Brasil 2014.

Y la Bicolor no logra ganar su boleto a una Copa del Mundo desde que Ricardo Gareca guió al equipo a competir en Rusia 2018. En ese contexto, un defensor central que milita en las juveniles de Audax Italiano es parte del talento peruano fuera del país.

Las referencias son para Martín Huamán, quien es el capitán del equipo Sub 18 de los Tanos. En una entrevista con César Mosquera, el jugador cuyo abuelo es peruano contó cómo fueron sus primeros acercamientos con la Bicolor, donde ya disputó el Sudamericano Sub 17 del año pasado.

“La primera llamada fue estando acá, me llamaron para jugar con Uruguay. Fue el profe (Pablo) Zegarra que me convocó. Fui a Lima, me fue bien. Debuté en Montevideo, después vino el Sudamericano. No fui citado. Pasó el tiempo, me volvieron a llamar en 2025. Un año y medio después. Fue una locura esa historia”, repasó Huamán.

Recuerda ese llamado con lujo de detalles. “Estaba de vacaciones con mi familia. En Florianópolis, Brasil. Un día hacíamos un tour en un barco pirata, me llega un llamado de un número peruano. No sabíamos nada. Contesté, entre la bulla del barco no se oía nada. Me bajé en una isla y era el coordinador de selecciones, me estaban convocando”, afirmó el zaguero, quien también puede jugar de lateral derecho.

“Tenía una semana para prepararme y me quedaban cinco días de vacaciones. Me quería morir. Conversé con el profe, le dije que quería jugar. Me citó al torneo en Osorno. Fue bonito, me encerré tres días a recuperar, fue una historia bonita, me puse a full. Había que estar en un alto nivel, es lo que impone una selección”, expuso Huamán, quien el 25 de julio cumplirá 18 años.

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Martín Huamán repasa su etapa en Chile y confirma su deseo de ir a un Mundial con Perú

Además de su experiencia en Perú, país con el que sueña estar en un Mundial de cualquier categoría, Martín Huamán también fue citado en Chile. Aunque nunca jugó un partido oficial. “Tuve un microciclo de dos semanas. Me costó un poco más, era más pequeño”, reconoció el polifuncional marcador.

“Me quedé con la buena sensación de que por lo menos pude estar y tener la opción de mostrarme. Por decisiones técnicas o físicas no me volvieron a convocar, pero fue una muy linda experiencia. Estar en una selección, acá o allá, es precioso. Disfruté mucho, pero hoy en día no tengo contacto con nadie de Chile”,

Hoy en día, Huamán es el capitán de la Sub 18 de Audax Italiano. “Nos ha costado un poco en el torneo local, cambiaron mucha gente, se hizo una nueva metodología, muchos profes nuevos. Pero hoy en día está trabajando muy bien. Pero el tema de adaptación nos ha costado”, reconoció el zaguero.

Martín Huamán es el capitán de la Sub 18 de Audax Italiano.

“Aunque siento que el club estará en lo más alto a nivel inferiores. Siempre ha destacado por eso, el club ha hecho debutar varios jugadores. Eso abre el apetito de que en algún momento me toque. Audax me ha ayudado mucho, estoy muy identificado y agradecido en el club. Es una linda institución, muy familiar”, reveló.

Y agregó sus prtensiones. “Trabajaré día a día para cuando llegue la oportunidad estar lo más preparado posible. Mi sueño es debutar en Audax, después iré paso a paso quemando etapas”, expuso Huamán. Por cierto, refrendó sus ganas de volver a ser seleccionado peruano.

“Quiero volver a ser convocado en Perú, tener otra oportunidad y estar en el radar. Entrenar y jugar, siempre es lindo jugar con la selección peruana. Después tener más nóminas. Mi sueño es estar en el Sudamericano del otro año, me preparo para estar de la mejor forma y no soltar más la camiseta”, afirmó Martín Huamán.

Y prosiguió. “Trabajo con mucha humildad y esfuerzo por si llega el llamado. Para cualquier jugador es lindo jugar un Mundial, sea adulto, sub 20 o sub 17. Es muy importante”, sentenció el zaguero de los itálicos, quien sueña con abrirse paso en el profesionalismo.

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Martín Huamán revela sus máximos referentes

Uno de los jugadores que más le gusta a Martín Huamán anotó un gol en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Un cabezazo suyo puso en ventaja a Países Bajos ante Japón. Más de alguno sabrá que las referencias son para Virgil Van Dijk.

Virgil Van Dijk celebra el gol que le anotó a los nipones. (Michael Steele/Getty Images).

“Lo admiro mucho. En su momento era Sergio Ramos. Me identifico con ellos, siento que hago cosas que ellos también hacen. Y viéndolos aprendo mucho. En Chile hay varios centrales que lo hacen bien, como Iván Román que es categoría 2006″, dijo.

Fue un elogio para el zaguero central formado en Palestino que pertenece al Atlético Mineiro de Brasil. “Gary Medel, que no está en la selección, pero la rompía. Y la mentalidad de Alexis Sánchez y Arturo Vidal me gusta mucho”, sentenció Huamán.

Revisa la entrevista que dio Martín Huamán, el chileno que sueña jugar en Perú