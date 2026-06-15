Muere Marco Muga, el reportero gráfico regalón de Marcelo Bielsa en la selección chilena

El querido fotógrafo que trabajó por muchos años en la Federación de Fútbol de Chile falleció a los 71 años.

El fútbol nacional está de luto, porque la madrugada de este lunes murió Marco Muga, reportero gráfico de larga trayectoria que fue parte de la selección chilena y la Federación de Fútbol.

El querido Loco Muga, como le decían sus cercanos, falleció este lunes 15 de junio a los 71 años, según dio a conocer el Sifup mediante sus redes sociales.

Muga trabajó por largo tiempo en la Roja, donde era el reportero gráfico de la Selección, y fue ahí donde conoció a Marcelo Bielsa, de quien se transformó en su “regalón”, pese a la reacción que tuvo el argentino cuando se lo presentó Harold Mayne-Nicholls, el ex presidente de la ANFP.

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Las anécdotas de Marco Muga con Marcelo Bielsa

Marco Muga dio una larga entrevista en 2021 a Las Últimas Noticias, donde recordó su trabajo en la Selección y sobre todo las vivencias que le tocó pasar con Marcelo Bielsa.

“En mi primer encuentro formal con Bielsa, confieso que también tuve algo de miedo. Harold Mayne-Nicholls me presentó y le dijo que yo era el fotógrafo de la Selección. Bielsa explotó y señaló que en ningún equipo que él dirigiera aceptaría reporteros gráficos. Harold entonces le contestó: ‘Mira, tú nos pediste remodelar Pinto Durán y me conseguí sponsors para eso. Y ellos esperan publicitarse’. También le dijo algo así como que había juntar la plata para pagarle su sueldo, que era de 63 millones mensuales”, contó Muga.

Marco Muga en el estadio siguiendo a la Roja.

Luego, habló de la tranquilidad que rondó el trabajo del equipo nacional durante los años en que Marcelo Bielsa estuvo como entrenador.

“La diferencia es que no hubo arrancadas de tarro como el Bautizazo, el Tavellinazo o el choque de Vidal en la Copa América. Ningún jugador hubiese osado llegar a tanto. Pero sí hubo problemas y el peor de todos lo protagonizó Marco Estrada. Estando en Viña del Mar, concentrados para un partido, él se escapó y se tomó sus copas. Se curó. Lo peor fue que tuvo un problema con Carabineros y llegó dos días después. Todos pensaban que Bielsa lo iba a castigar o, derechamente, no lo iba a convocar más. Pero no lo hizo y dijo que a él le preocupaba el rendimiento en la cancha y no lo que cada uno hiciera en su vida”, señaló en su momento el querido Muga.

Marco Muga junto a Claudio Bravo.

Marco Muga sabía todo lo que pasaba en la selección chilena y recordó las relaciones personales que tuvo Bielsa con Marcelo Salas, Matías Fernández y Alexis Sánchez en su paso por el país.

“En un primer momento, el único que podía hablar con Bielsa era Marcelo Salas. Le tenía mucho respeto por su trayectoria y eso se notaba en el trato. Era diferente al resto. Con el tiempo, sin embargo, el preferido fue por lejos Matías Fernández. Le encantaba cómo jugaba y le tenía mucha fe, aunque igual lo retó de manera dura en privado. Otro al que le tenía muy buena era a Alexis, que siempre ha sido el más payaso de esa generación. Nunca vi a Bielsa reírse sino solo con Sánchez. Y a carcajadas. Le celebraba todo”, fue su recuerdo.