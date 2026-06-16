El chileno Junior Cruzat debe defender ante el colombiano Mulett su invicto de 17 peleas y el cinturón que lo consagró campeón del mundo.

El boxeo chileno se prepara para una de las noches más importantes del año en la SCL Fight Night, donde Junior “La Joya” Cruzat realizará la primera defensa de su título mundial.

El evento se llevará a cabo el sábado 20 de junio en el Polideportivo del Parque Estadio Nacional y promete ser un hito, ya que contará con la presencia de representantes de la WBO y será transmitido en vivo para todo el país por la señal abierta de TVN.

En la pelea estelar de la jornada, el campeón nacional expondrá su invicto de 17 victorias, de las cuales 10 han sido por nocaut.

Frente a él estará el peligroso retador colombiano Jair “El Explosivo” Mulett, quien también llega sin conocer la derrota con un récord de 12 triunfos y 8 nocauts. Entre ambos suman 29 victorias y 18 definiciones por la vía rápida, anticipando un combate de altísima intensidad.

Junior Cruzat peleará en el Estadio Nacional el 20 de junio

Cruzat se preparó en Puerto Rico para la pelea

Para llegar en óptimas condiciones a este desafío, Junior Cruzat completó un exigente campamento de entrenamiento de tres semanas en Puerto Rico.

Durante este período, el boxeador chileno tuvo la oportunidad de realizar sesiones de sparring de gran nivel, lo que le permitió sumar nuevas herramientas a su repertorio y afinar los detalles de su estrategia antes de subir al cuadrilátero.

La confianza del monarca nacional está muy alta tras su preparación internacional. “La preparación en Puerto Rico estuvo excelente. Llego con otra actitud, con actitud de ganador”, declaró Cruzat, destacando además la gran seguridad y roce que adquirió tras medirse de igual a igual con boxeadores de primera línea en el extranjero.

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Los fanáticos que deseen presenciar este evento en vivo pueden adquirir sus entradas a través del sistema Ticketplus. La apertura de puertas del recinto está programada para las 20:00 horas, momento en que comenzará a vivirse el ambiente de una velada que busca consolidar el crecimiento del boxeo profesional en Chile.

Antes del plato fuerte de la noche, que será a las 23:25 horas, los asistentes disfrutarán de una nutrida cartelera preliminar.

La acción comenzará a las 20:45 con el duelo de peso welter entre los chilenos Alfonso Salas y Esteban Vásquez, seguido a las 21:35 por el choque en categoría superpluma entre Dylan Arteaga y Jaime Julián, y finalmente a las 22:30 horas, Carlos “The Prince” Cruzat se medirá al argentino Carlos Ruiz en un combate a 8 asaltos en la categoría peso mosca.