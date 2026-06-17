Azules y Rancagüinos saldarán el partido pendiente por la fecha 13 del campeonato nacional que cierra la primera rueda.

Universidad de Chile y O’Higgins saldarán este jueves el partido pendiente por la la fecha 13 del Campeonato Nacional, duelo que marcará el cierre definitivo de la primera rueda del torneo.

Los azules llegan en la novena posición con 21 puntos, pero un triunfo les permitiría escalar hasta los puestos de avanzada. El Capo de Provincia también necesita sumar para acercarse a la parte alta de la tabla y así meterse en la pelea.

La U buscará recuperarse tras el empate ante Unión La Calera, mientras que el conjunto rancagüino intentará dar el golpe luego de igualar sin goles frente a Coquimbo Unido.

La U va por un triunfo en el Nacional para escalar en la tabla del Campeonato Nacional – Photosport

U. de Chile vs. O’Higgins: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. O’Higgins juegan este jueves 18 de junio, desde las 20:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, partido pendiente por la fecha 13 del campeonato nacional.

El partido entre Azules y Rancagüinos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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ZAPPING: 36 (HD)

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Probable formación U. de Chile vs. O’Higgins

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Probable formación O’Higgins vs. U. de Chile

Omar Carabalí; Cristian Morales, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Martín Sarrafiore; Francisco González, Arnaldo Castillo y Joaquín Tapia.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…