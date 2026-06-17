El técnico argentino pone a Eduardo Vargas como ejemplo en el camarín de los azules, además que deben aprovechar su momento dulce.

La interna de Universidad de Chile sabe que vive un complejo momento en la Liga de Primera 2026, donde de la mano de Fernando Gago están 15 puntos abajo de Colo Colo en la tabla de posiciones.

Si bien hay fuertes críticas por el nivel de muchos jugadores, además del entrenador argentino, hay uno que se sale del molde y es aplaudido por la entrega: Eduardo Vargas.

Por lo mismo, fue el mismo Gago quien aprovechó de elogiar lo que está haciendo Turbomán en esta campaña, lo que lo tiene como un modelo a seguir y llama a aprovechar su rendimiento.

Eduardo Vargas volvió a marcar por la U y ya lleva 7 goles en la temporada 2026

Eduardo Vargas es la clave para Vargas en la U

Fernando Gago se subió al bus de los aplausos para Eduardo Vargas en Universidad de Chile, siendo el jugador más destacado en un complejo escenario deportivo.

“Creo que hablar de Eduardo es hablar de un jugador de jerarquía, de mucho recorrido y de selección. Me pone contento porque necesita el gol como todo delantero y se enojan cuando no salen”, explicó Gago.

Por lo mismo, manda un mensaje a sus dirigidos para aprovechar sus condiciones, para disfrutar de su momento, pero darle más opciones porque está dulce con el gol.

“Está en un gran momento, está muy comprometido, se nota en gestos en el día a día ante el grupo. Hay que seguir trabajando para que tenga más situaciones y aprovecharlo en el máximo de sus condiciones”, finalizó.

Revisa las declaraciones de Gago en U de Chile: