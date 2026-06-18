Pasó de Huachipato a la U y ahora sorprende con nuevo rol en el Mundial 2026

El ex delantero Gabriel Torres ahora se encarga de comentar a la selección de Panamá y sufrió con el debut ante Ghana.

El nombre de Gabriel Torres aún sigue presente en el fútbol chileno. El panameño brilló en la Liga de Primera y ahora a sus 37 años decidió colgar los botines para comentar el Mundial 2026.

El ariete que llegó en 2018 a Huachipato, logró destacar de inmediato con 30 partidos disputados y 15 goles en el cuadro acerero. Tras una temporada, Universidad de Chile se fijo en su carta y lo llevó como gran eje de ataque.

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“Pepe Rojas me dio buenas referencias de la U. Yo quería que se diera rápido. Siempre la vi como un equipo fuerte y con gran respaldo de su hinchada”, comentó en su momento el ariete. Aunque los resultados no fueron los esperados: 14 partidos y solo un gol.

El nuevo presente de Gabriel Torres en el Mundial

Posteriormente Torres pasó por Independiente del Valle, Pumas, Alajualense, Antofagasta y Zamora. Eso hasta este mes de junio cuando decidió hacer un cambio radical y colgó los botines. Esto debido a que ahora comenta el Mundial 2026 y a su selección.

Ahora el ariete es parte de la cadena TVMax Deportes y este miércoles sufrió con el debut de Panamá. Es que pese a mantener controlado el partido, en el último suspiró dejó escapar el triunfo ante Ghana.

Lo que lamentó profundamente Torres post partido. “Los centrales hicieron un buen partido. Martínez y Andrada. Tuvimos el 66% de posesión, pero no se tradujo en remates al arco. Jugamos bien, pero no fue un partido excelente. Por eso no ganamos”, aseguró tras el duelo que por el grupo L.

Es que ahora el panorama aparece más complejo de lo que ya estaba. El próximo martes 23 de junio, Panamá se mide ante Croacia. Luego cierra el grupo frente a Inglaterra el sábado 27. Por lo que está obligado a sumar para al menos luchar por ser mejor tercero.