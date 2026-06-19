La urgencia médica de Fernando Gago en la U, que terminó con cirugía cardiovascular, también hizo pasar susto al fútbol argentino. Así lo informó la prensa al otro lado de la cordillera.

Universidad de Chile y Fernando Gago pasaron susto tras la victoria contra O’Higgins. Y la misma sensación se vivió al otro lado de la cordillera por la situación médica sufrida por el entrenador argentino de los azules.

“Fernando Gago dio un susto en Chile: fue operado de urgencia tras sufrir un dolor en el pecho y ya está bien“, informó en diario Clarín sobre el problema cardiovascular sufrido por el ex jugador de Boca Juniors y el Real Madrid.

Agregaron que “Fernando Gago debió ser sometido a una intervención de urgencia, este viernes en Santiago de Chile, luego de presentar complicaciones cardiovasculares. Igualmente, Universidad de Chile, club del cual actualmente es técnico, envió tranquilidad al confirmar que que se encuentra en buen estado y bajo seguimiento médico. Tras el encuentro, Pintita debió ser trasladado a un centro médico para realizarse estudios y terminó siendo operado“.

ver también El momento exacto de la conferencia de U de Chile en que Gago acusa el malestar en el pecho

El susto e incertidumbre de la U que también golpeó a Argentina

Por su parte Infobae publicó que “operaron de urgencia a Fernando Gago en Chile por un problema cardiovascular” añadiendo que “el técnico fue sometido a una intervención quirúrgica tras su llegada al centro médico. El propio club tranquilizó a los seguidores al detallar que se encuentra en buenas condiciones”.

La prensa argentina reacciona a la urgencia médica de Fernando Gago en la U.

Concluyen que “la Universidad de Chile enfrenta horas de incertidumbre tras la intervención médica urgente que debió atravesar Fernando Gago, director técnico del club. La noticia impactó al plantel y a la hinchada luego de que, tras la victoria frente a O’Higgins, el entrenador fuera trasladado de urgencia a un centro médico por sospechas de un cuadro cardiovascular”.

Asimismo, Olé manifestó que “el entrenador argentino debió ser operado de urgencia por un problema cardiovascular. Se encuentra en buenas condiciones, informó el club trasandino“.

ver también Incertidumbre y preocupación en U de Chile: Gago operado de urgencia por problemas cardiovasculares

“El hecho ocurrió un día después del triunfo 2-0 de la U frente a O’Higgins, en el cierre de la primera rueda del campeonato chileno, que no se detuvo en pleno Mundial. Luego del encuentro, Gago fue trasladado a un centro de salud y fue intervenido quirúrgicamente”, sentenciaron.

Resumen:

-Fernando Gago fue operado de urgencia en Chile por un problema cardiovascular.

-Universidad de Chile venció 2-0 a O’Higgins antes de la intervención médica.

-El club confirmó que el entrenador se encuentra en buenas condiciones tras la cirugía.