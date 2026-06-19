Los azules cerraron con un triunfo la primera mitad del torneo, donde nuevamente sacaron a relucir su solidez defensiva.

Universidad de Chile logró cerrar con una victoria la primera mitad de la Liga de Primera 2026. Los azules vencieron por 2-0 a O’Higgins en el Estadio Nacional en un duelo pendiente por la fecha 13, un triunfo que les permitió pegarse un gran salto en la tabla de posiciones.

El equipo de Fernando Gago remató este primer semestre como tercero con 24 puntos tras 15 fechas jugadas. A pesar de estar todavía a lejanas 12 unidades del líder Colo Colo, la U pudo por lo menos meterse en el podio de la liga local.

Y ojo, que lo hizo con un notable dato estadístico donde incluso está por encima de su puntero archirrival. Pese a la irregularidad del romántico viajero en este año, de igual manera pudo destacar en una faceta del juego.

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Universidad de Chile brilla defensivamente en este 2026

Al término de la primera rueda del torneo, el bulla remató como el equipo que menos goles recibió. Fueron apenas diez tantos en 15 compromisos, todos ellos con Gabriel Castellón atajando bajo los tres palos.

Además, el meta formado en Santiago Wanderers dejó en ocho partidos si potería imbatida, el que más pudo hacerlo en esta primera mitad de la temporada 2026.

Pese a varios cuestionamientos, Gabriel Castellón cerró este primer semestre con muy buenos números en el arco de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Un notable dato que viene a constatar el gran problema que ha tenido el equipo de Fernando Gago en este 2026. Defensivamente es un equipo muy sólido, pero es en ataque donde sigue preocupantemente muy al debe, algo que deberá resolver en este mercado de fichajes.

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En síntesis