En medio de los escándalos de la directiva de U. de Chile, salió a la luz el polémico reclamo contra los Albos en 2024.

Universidad de Chile vive una serie de polémicas a nivel dirigencial. Esta vez fue Juan Pablo López, ex director de Azul Azul, quien apuntó sus dardos contra quienes manejan al Romántico Viajero.

La salida de Michael Clark no ha podido tapar los problemas directivos que hay en la Sociedad Anónima que administra al Bulla. De hecho, el ex presidente está siendo investigado por una serie de irregularidades en llegada al CDA.

Los problemas de U. de Chile

Juan Pablo López fue director de Azul Azul en representación de la familia Schapira, pero con la venta de acciones de estos a José Ramón Correa, terminó saliendo de la concesionaria. Ahora criticó con todo lo que está pasando en Universidad de Chile.

“Lo que se ha hecho con los valores de la casa de estudio, con los valores de este club y los valores del hincha, es brutal. Se nos ha mentido descaradamente. Hemos escuchado aclaraciones como ‘compré con mi patrimonio’. Mentira, no era tu patrimonio, te lo prestó Sportscap. Esto es brutal, es doloroso, a mí me duele el alma”, indicó Pavez a Radio ADN.

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“A mí la Cecilia (Pérez) me cae súper bien, pero lo voy a resumir en una frase, es una extraordinaria política. Es política pura, si los hechos están a la vista. Yo siento una vergüenza profunda de lo que está viviendo toda la hinchada. Se disfrazan los temas, han dilatado lo que más han podido, pero es imposible tapar el sol con un dedo“, complementó el ex director de Azul Azul.

En 2024 la dirigencia de Universidad de Chile fue al TAS para pedir la resta de puntos de Colo Colo debido a que Jorge Almirón habría dirigido estando suspendido. Finalmente los Azules fracasaron en su intento de quedarse con el título por “secretaría”.

Colo Colo se quedó con el título 2024 por 2 puntos de diferencia ante la U. Imagen: Photosport

“Yo fui el único que estuvo en contra de ir al TAS, porque me daba vergüenza ganar un campeonato así. Íbamos a estar los últimos 50 años con los colocolinos burlándose de nosotros. Al señor (Aníbal) Mosa lo destrozaban, no voy a decir los epítetos que se decían de él y después sale abrazado con los mismos que lo destrozaban. Es todo“, cerró Juan Pablo Pavez.