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Liga de Primera

Sorpresa para todos: El inesperado equipo más beneficiado con penales a favor en la Liga de Primera 2026

La primera rueda del torneo local llegó a su final, llegando con esto el momento de hacer varios balances para ir ordenando a los 16 equipos de nuestra Primera División.

Por Patricio Echagüe

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Los penales puede ser una vía clave para escalar en la tabla de la Liga de Primera.
© Photosport.Los penales puede ser una vía clave para escalar en la tabla de la Liga de Primera.

El telón de la primera rueda de la Liga de Primera 2026 se bajó con el triunfo de Universidad de Chile sobre O’Higgins. Los azules ganaron por 2-0 un duelo válido por la fecha 13 pendiente, completando con esto 15 jornadas de nuestro torneo local.

Disputada ya la primera mitad, es el momento de hacer varios análisis para hacer los respectivos balances. Uno de ellos tiene que ver con los penales cobrados, donde como siempre, hay clubes más beneficiados que otros.

Y ojo, que contrario a lo que muchos creen, hay un equipo en particular que está metido en la parte baja, luchando por no descender, que es el que más “beneficiado” se ha visto con la pena máxima.

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Deportes Concepción es el club con más penales a favor en la Liga de Primera 2026

En 15 fechas el club con más penales a favor es Deportes Concepción. El León de Collao tiene un total de siete cobros que lo han beneficiado, siendo cuatro por falta y tres por alguna mano del rival.

Deportes Concepción cerró la primera mitad de la Liga de Primera como el club con más penales a favor. | Foto: Photosport.

Deportes Concepción cerró la primera mitad de la Liga de Primera como el club con más penales a favor. | Foto: Photosport.

Los lilas son seguidos porColo Colo, elenco que ha tenido cinco penales (dos por falta y tres por mano), y Ñublense, cuadro que cierra el podio con cuatro cobros a favor (dos por falta y dos por mano del rival).

ClubPenales TotalesPor FaltaPor Mano
Deportes Concepción743
Colo Colo523
Ñublense422
Universidad Católica330
Audax Italiano321
Huachipato321
Palestino312
Unión La Calera312
Deportes Limache312
Cobresal211
La Serena220
Universidad de Chile101
Coquimbo Unido101
Everton110
Universidad de Concepción110
O’Higgins110

Más atrás en la lista están con tres penales a favor Universidad Católica, Audax Italiano, Huachipato, Palestino, Unión La Calera y Deportes Limache. Con dos están Cobresal y La Serena, mientras que cierran con uno Universidad de Chile, Coquimbo, Everton, Universidad de Concepción y O’Higgins.

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En síntesis

  • Deportes Concepción es el equipo con más penales a favor, sumando siete.
  • Colo Colo ocupa el segundo lugar del registro con cinco penales cobrados.
  • Universidad de Chile cerró la primera rueda venciendo 2-0 a O’Higgins.
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