El portero celeste despertó el interés de un equipo habitual en copas internacional y popular en su país. La dirigencia rancagüina tiene ahora la última palabra.

Omar Carabalí vive un gran año 2026 defendiendo la camiseta de O’Higgins de Rancagua. Pese al último gol recibido ante la U, el meta dejó un sabor dulce en los hinchas principalmente con su campaña internacional.

El formado en Colo Colo fue clave en los partidos que tuvo el Capo de Provincia para avanzar en Copa Sudamericana. Eso, sumado a sus atajadas en Copa de la Liga y la Liga de Primera.

Por eso surgió el interés desde Ecuador, país de nacimiento del portero. Desde Guayaquil levantaron el teléfono para ver la opción de fichar al golero que estuvo a un paso de ir al Mundial 2026 con dicha selección.

Así avanza el caso de Carabalí en O’Higgins

Tras su gran campaña 2026, Omar Carabalí es sondeado desde su natal Ecuador, donde un popular entrenador dio el visto bueno para contratarlo. Eso sí, tras renovar el año pasado, el meta tiene contrato vigente en O’Higgins.

Carabalí llegó el año pasado al equipo/Photosport

“Omar Carabalí gusta mucho en Barcelona de Guayaquil y su DT, César Farías aprobó su llegada. Depende de O’Higgins si aceptan una venta, el portero tiene contrato hasta finales de 2027″, informó Renzo Luvecce, periodista especialista en mercado de pases chileno.

El querido portero celeste ha sido clave en la campaña del club, donde solo en dos oportunidades cedió el arco para que ataje Jorge Peña, en más de 30 partidos en el año. Por eso es una pieza clave para el Capo de Provincia.

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Recientemente fue el DT Lucas Bovaglio quien expresó que no quiere ver partir a ninguna de sus figuras, considerando que el equipo pelea la Copa de la Liga y enfrentará a Boca Juniors en Copa Sudamericana. Ahora la dirigencia tendrá la última palabra.