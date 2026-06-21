El espigado volante central paraguayo sólo duró un semestre en el Centro Deportivo Azul y Manuel Mayo contó algunos aspectos que faltan por resolver para que emigre a la Liga MX.

La estadía del paraguayo Lucas Romero en la U de Chile pronto dará para ser calificada como exprés. A pesar de la poca continuidad que el espigado volante central ha sumado en el Romántico Viajero, al parecer conserva el cartel de jugador apetecible. Incluso en el extranjero.

De hecho, está muy avanzado el traspaso del guaraní a los Xolos de Tijuana, que militan en la máxima categoría del fútbol mexicano. En ese contexto, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, contó algunos detalles en torno a una negociación que sigue en curso.

Pero que está prácticamente resuelta. “Es como ustedes dicen: lo más probable es que Lucas parta a México. Todavía no hay nada firmado”, afirmó Mayo. Esto porque aún hay cuestiones que resolver en esa tratativa que le pondrá fin al paso de Romero por el Centro Deportivo Azul.

Lucas Romero duró apenas un semestre y días en Universidad de Chile. (Andrés Piña/Photosport).

“La forma en la que se dé puede ser a través de una compra para una posterior venta”, reconoció Mayo ante una de las posibilidades que tiene la plana mayor de Azul Azul para cerrar esta transferencia. Aunque lo primero será concretar la compra del pase, que aún pertenece al Recoleta FC de Paraguay.

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U de Chile busca fórmulas para deshacerse de Lucas Romero

Quizás el rendimiento de Lucas Romero en la U de Chile no fue el esperado, pero en los azules todavía tiene la opción factible de hacer un negocio con el jugador de 23 años, quien arribó al país como posible mundialista con Paraguay, pero quedó fuera de la lista de Gustavo Alfaro.

Lucas Romero recibe una tarjeta amarilla ante Deportes La Serena. (Felipe Zanca/Photosport).

“Estamos buscando cuál va a ser el mejor mecanismo para proteger los intereses del club, pero probablemente sea ese su destino”, reconoció Manuel Mayo, quien negoció por Romero cuando el argentino Gustavo Álvarez era el entrenador del primer equipo del Romántico Viajero.

El paraguayo Romero disputó apenas siete encuentros en el cuadro estudiantil, donde anotó un golazo ante Audax Italiano en la Copa de la Liga. También recibió dos amonestaciones en los 323 minutos que registra su bitácora en los laicos. Pronto se sumará al argentino Felipe Salomoni, quien ya se despidió de sus compañeros para volver a Guaraní, club dueño de su pase.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Chile

Universidad de Chile recién este 21 de junio jugará su primer partido en el Grupo D de la Copa Chile, donde también están Unión San Felipe, Santiago Wanderers y Unión La Calera.