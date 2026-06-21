Tras poca continuidad con los azules, aseguran que el delantero paraguayo saldría pronto de la escuadra y ya tendría visto su próximo destino.

Con la apertura del mercado de fichajes, comienzan los movimientos en los planteles y uno de los nombres que podría dejar Universidad de Chile es Lucas Romero, quien tendría encaminada su salida rumbo a otra liga.

El paraguayo llegó como refuerzo para esta temporada, pero no logró consolidarse en el equipo y contó con escasa participación. De hecho, su falta de continuidad también le costó quedar fuera de la nómina de Paraguay para el Mundial 2026.

Lucas Romero dejaría la U pronto

Según informó Cooperativa Deportes, el delantero “se marchará del conjunto laico con rumbo a México, sin especificar a qué equipo. No fue considerado para el duelo ante Santiago Wanderers por Copa Chile”.

El jugador partiría pronto de la U/Photosport

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El presente de Lucas Romero

El delantero paraguayo llegó a los azules como uno de los refuerzos para la temporada 2026, durante el proceso de Francisco Meneghini.

Sin embargo, no logró afianzarse en el equipo, ya que bajo las órdenes de “Paqui” disputó apenas tres partidos y fue suplente en otros cuatro encuentros, sin conseguir un lugar en la formación titular, situación que no cambió con la llegada de Fernando Gago.

En la Liga de Primera, Romero apenas ha disputado 198 minutos, registrando nueve partidos en el banco de suplentes y uno sin ser convocado.

Mientras que por su selección, Romero apareció en la prelista de 55 jugadores considerada por Gustavo Alfaro para disputar este Mundial, pero no pasó la lista final, quedando fuera de la convocatoria.