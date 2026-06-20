Universidad de Chile no podrá tener a Eduardo Vargas para su próximo encuentro. El delantero está muy molesto por la situación y explotó a través de redes sociales.

Turboman ha sido el mejor jugador del Romántico Viajero en una temporada que ha sido para el olvido. Si bien están en el 3° lugar de la Liga de Primera, la distancia es de 12 puntos con el líder Colo Colo, por lo cual se hace muy complicado alcanzar el título.

La molestia de Eduardo Vargas

Eduardo Vargas arribó a Universidad de Chile rodeado de muchos cuestionamientos sobre si su nivel sería el óptimo, pero ha terminado siendo el refuerzo más destacado y asumiendo el peso de la ofensiva ante el decepcionante rendimiento de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Vargas suma 7 goles y 3 asistencias en 19 partidos en el 2026. Imagen: Photosport

Por todo lo anterior, la baja de Turboman para el debut de los Azules en Copa Chile se siente y mucho. Así lo manifestó el propio jugador en redes sociales, subiendo una imagen a Instagram de la lesión que no le dejará estar contra Santiago Wanderers.

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“Dos fracturas en las costillas y no cobraron nada y ni la fueron a revisar”, escribió Vargas. La jugada a la que hace alusión ocurrió ante O’Higgins el pasado jueves, donde tuvo un fuerte choque con el arquero rival, Omar Carabalí.

Para Eduardo Vargas, la acción de Carabalí era sancionable como penal, pero el árbitro Piero Maza no consideró que fuera falta y tampoco acudió al VAR. Esta jugada dejó lesionado al bicampeón de América y no podrá acompañar a sus compañeros contra Santiago Wanderers.

Imagen: Instagram

Universidad de Chile hará su estreno en la Copa Chile ante los Caturros este domingo 21 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Nacional. El Romántico Viajero apunta a quedarse con esta competición para limpiar en parte lo negativo de la temporada 2026.