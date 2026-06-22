El hijo de Zinedine Zidane, quien tuvo una desafortunada actuación ante la Albiceleste, será titular en la fecha 2 del Grupo J ante Jordania y contó algo que mantenía en secreto.

Luca Zidane tuvo una noche muy desafortunada en el debut de Argelia en el Mundial 2026, pues Argentina celebró un 3-0 inapelable con un triplete de Lionel Messi. El golero del Granada de España pudo hacer más en dos de los tantos que le anotó el rosarino.

Sobre todo en el segundo, donde tuvo una respuesta muy débil ante un remate de Alexis MacAllister. El rebote que dejó al derechazo del mediocampista del Liverpool le quedó a placer a Messi, quien con un toque sutil de su pierna derecha puso el 2-0 parcial.

A pesar de su presentación, el DT del cuadro argelino decidió mantenerlo como titular para la segunda fecha del Grupo J. De hecho, respaldó de manera entusiasta al hijo de Zinedine Zidane. “Todos tienen derecho a cometer errores, confío mucho en sus capacidades”, manifestó Vladimir Petkovic.

Luca Zidane en el calentamiento previo a enfrentar a Argentina. (Charlotte Wilson/Getty Images).

Y en la antesala al duelo frente a Jordania, el meta surgido en las inferiores del Real Madrid reveló un antecedente desconocido de su carrera. El trabajo con un coach mental. “Hasta ahora nunca había hablado de eso”, afirmó Luca Zidane en declaraciones recogidas por The Sun.

“Cambió mi vida, sobre todo en el fútbol”, agregó el golero de 28 años, quien registra pasos por el Albacete y el Rayo Vallecano de España, además de haber sido el golero de Francia en el Mundial Sub 17 que Chile organizó en 2015. No es fácil custodiar una portería. Y menos ser el hijo de un talentoso que llevó a Les Bleus a ganar la Copa del Mundo en 1998.

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Mundial 2026: Luca Zidane desclasifica su trabajo mental luego del traspié vs Argentina

Luca Zidane escogió los días posteriores a la clara derrota frente Argentina que sufrió Argelia en su debut por el Mundial 2026 para hablar de este trabajo mental que realiza habitualmente. Aunque no dio mayores luces de la terapia con aquel profesional.

“Hoy en día es tan importante estar preparado mental como físicamente”, reconoció Zidane, uno de los tres vástagos de Zizou que probaron suerte en el fútbol profesional: Enzo ya se retiró, mientras que Théo juega en el Córdoba CF, en la segunda división española.

Luca Zidane suma 45 partidos en el Granada, donde recibió 57 goles y en 15 ocasiones dejó su arco invicto. (Getty Images).

El marsellés Luca Zidane llegó al Granada CF en julio de 2024 a cambio de 500 mil euros y procedente del Eibar, también del fútbol español. El Racing de Santander, recién ascendido a la máxima categoría hispana, también forma parte de su bitácora.

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Así va la tabla del Grupo J del Mundial 2026

Argelia necesita vencer a Jordania si pretende seguir en carrera en el Grupo J, que ya tiene a Argentina como clasificado a la ronda de 32 mejores.