Javier Correa ha brillado en Colo Colo esta temporada pero lo ha hecho con un apodo que no le gusta nada. Al delantero se le catalogó como “El Toro“, un nombre que generó un enorme debate y al que ahora le quiere poner un punto final.
Y es que con Fernando Zampedri llevando el mismo incluso antes de que llegara al Estadio Monumental, el atacante prefiere desmarcarse por completo. Tanto, que incluso propuso uno con el que lo bautizó el mayor referente del plantel albo: Arturo Vidal.
El goleador albo sorprendió al revelar cuál es el apodo que le gustaría utilizar desde ahora en adelante. Eso sí, también con una propuesta que no le desagradó para nada.
Javier Correa le deja el Toro a Fernando Zampedri y elige su nuevo apodo en Colo Colo
Si bien se utilizó mucho, a Javier Correa no lo convence el apodo del Toro. El delantero se sinceró sobre la manera en que lo apodaron en el Cacique y reconoció que no se siente representado.
Javier Correa le entrega el apodo del Toro a Fernando Zampedri y elige otro en Colo Colo. Foto: Photosport.
Fue en conversación con el influencer Pedro Canales que el goleador albo fue consultado por el apodo que comparte con Fernando Zampedri, siendo categórico. “No, no me identifica“, lanzó.
Ante la propuesta de ser el “Loco”, al delantero no le molestó y se mostró dispuesto a llevarlo. “Y estoy un poco loco, me quedaría bastante bien ese, yo soy un loco bueno, creo“.
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Pero Javier Correa aprovechó para revelar el apodo que sí quisiera llevar en Colo Colo. “Máquina también me gusta, Arturo (Vidal) me bautizó así apenas llegué, Máquina”, remató.
Habrá que ver si es que a los hinchas les hace sentido y comienzan a llamarlo de esa manera. Por ahora, el jugador espera mantenerse igual de intratable frente al arco y así llevar al Eterno Campeón a un nuevo título.
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Javier Correa deja de lado su versión más seria y, gracias al buen momento de Colo Colo, se muestra como pocas veces. La Máquina -si así quiere que lo llamen- afina la puntería para una segunda rueda en la que se le exigirán goles.
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En resumen, Colo Colo y Correa
- Desmarque total del apodo “El Toro”: El actual goleador de Colo Colo, Javier Correa, confesó públicamente que no se siente identificado ni le gusta que lo llamen “El Toro”. El delantero argentino busca terminar con ese debate y distanciarse por completo de un sobrenombre que en el fútbol chileno ya le pertenece a Fernando Zampedri.
- Bautizado como “Máquina” por Arturo Vidal: Buscando una nueva identidad en el Estadio Monumental, el atacante reveló cuál es el apodo que realmente quiere llevar de ahora en adelante. Correa confesó que prefiere que lo llamen “Máquina”, un sobrenombre con el que lo bautizó el máximo referente del plantel albo, Arturo Vidal, apenas llegó a Macul.
- Abierto a la alternativa de “El Loco”: Durante una distendida charla con el influencer Pedro Canales, el artillero del “Eterno Campeón” también aprobó una segunda opción propuesta en la entrevista. Correa admitió que le quedaría bastante bien el apodo de “Loco”, asegurando entre risas que se considera “un loco bueno”, mientras afina su puntería para los desafíos de la segunda rueda.