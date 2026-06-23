El delantero se sinceró sobre "El Toro" y aseguró que no lo identifica. Si bien hubo uno que le llamó la atención, se inclinó más por uno con el que lo bautizó el King

Javier Correa ha brillado en Colo Colo esta temporada pero lo ha hecho con un apodo que no le gusta nada. Al delantero se le catalogó como “El Toro“, un nombre que generó un enorme debate y al que ahora le quiere poner un punto final.

Y es que con Fernando Zampedri llevando el mismo incluso antes de que llegara al Estadio Monumental, el atacante prefiere desmarcarse por completo. Tanto, que incluso propuso uno con el que lo bautizó el mayor referente del plantel albo: Arturo Vidal.

El goleador albo sorprendió al revelar cuál es el apodo que le gustaría utilizar desde ahora en adelante. Eso sí, también con una propuesta que no le desagradó para nada.

Javier Correa le deja el Toro a Fernando Zampedri y elige su nuevo apodo en Colo Colo

Si bien se utilizó mucho, a Javier Correa no lo convence el apodo del Toro. El delantero se sinceró sobre la manera en que lo apodaron en el Cacique y reconoció que no se siente representado.

Javier Correa le entrega el apodo del Toro a Fernando Zampedri y elige otro en Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue en conversación con el influencer Pedro Canales que el goleador albo fue consultado por el apodo que comparte con Fernando Zampedri, siendo categórico. “No, no me identifica“, lanzó.

Ante la propuesta de ser el “Loco”, al delantero no le molestó y se mostró dispuesto a llevarlo. “Y estoy un poco loco, me quedaría bastante bien ese, yo soy un loco bueno, creo“.

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Pero Javier Correa aprovechó para revelar el apodo que sí quisiera llevar en Colo Colo. “Máquina también me gusta, Arturo (Vidal) me bautizó así apenas llegué, Máquina”, remató.

Habrá que ver si es que a los hinchas les hace sentido y comienzan a llamarlo de esa manera. Por ahora, el jugador espera mantenerse igual de intratable frente al arco y así llevar al Eterno Campeón a un nuevo título.

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Javier Correa deja de lado su versión más seria y, gracias al buen momento de Colo Colo, se muestra como pocas veces. La Máquina -si así quiere que lo llamen- afina la puntería para una segunda rueda en la que se le exigirán goles.

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En resumen, Colo Colo y Correa