El Presidente de ByN apuntó al criterio del Tribunal y confirmó que se buscará reducir las fechas de castigo al delantero.

Aníbal Mosa apagó con bencina la polémica con el Tribunal de Disciplina. Es que la sanción de cuatro fechas contra Javier Correa, terminó por colmar la paciencia del Presidente de ByN.

“Siempre que nos toca, nos caga. Ya viene de hace años”, fueron parte de los dichos del delantero contra Nicolás Gamboa. Palabras que le costaron caro al ariete y ahora se perderá los cuatro iniciales duelos de la segunda rueda: Limache, Calera, Everton y O’Higgins.

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Lo que molestó al empresario a cargo de Colo Colo, por la disparidad de criterios al momento de sancionar a jugadores del Cacique. “Encontramos (la sanción) injusta, inadecuada, desproporcionada y hasta clasista”, lanzó fuerte y claro tras la reunión de directorio de este miércoles.

“Se toma una situación que en casos peores no se aplicó los castigos que se aplican ahora. Incluso raya en lo inconstitucional porque dejan sin trabajo a una persona por un mes”, agregó Mosa ofuscado por la situación que tendrá que afrontar Correa.

Mosa recuerda dichos de Marcelo Díaz y anuncia apelación

Para Aníbal Mosa no se utilizó el mismo criterio que hubo en casos anteriores. Especialmente porque Javier Correa se disculpó públicamente y se mostró arrepentido por los dichos contra Gamboa.

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“Estamos molestos. No se mide con la misma vara a todos”, advirtió. Luego puso como ejemplo a Marcelo Díaz y sus dichos contra los árbitros y la ANFP. “Si cometió un error por sus dichos, fueron bastante menores a los que dijeron Marcelo Díaz u otros personajes”, recalcó.

Mosa hizo mención a lo ocurrido en 2024, cuando la U empató con Everton y permitió que Colo Colo se quedara con el campeonato de la Liga de Primera. “Nos privaron de una definición. Hay algo más allá de la cancha. Jugamos contra todo y contra todos. Esto fue un robo”, indicó en ese momento el Bicampeón de América.

Por lo mismo, Mosa enfatizó que buscarán reducir la sanción de Correa. “Claro que vamos a apelar (…) Se nos piden jugadores para mejorar la liga, para que después personas a su antojo decidan que no pueden jugar por cuatro fechas”, cerró.