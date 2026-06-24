El Tigre deberá cubrir la baja de su compañero en el Cacique luego de la sanción del Tribunal de Disciplina. Habló fuerte y claro al respecto.

Colo Colo lamenta una sensible baja tras el castigo que recibió Javier Correa. El delantero fue sancionado con cuatro fechas sin jugar en la Liga de Primera, lo que le deja la titularidad servida a uno que la espera hace rato: Maximiliano Romero.

Luego que el Tribunal de Disciplina le cayera con todo al goleador albo por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa, en el Eterno Campeón buscan soluciones. La primera es quién tomará su lugar, con el Tigre listo para asumir un desafío que le cae como anillo al dedo.

Y es que después de un inicio prometedor en el Cacique, el ex O’Higgins se fue desinflando y perdió terreno. Ahora, con pista libre para ir desde el arranque, aprovecha de llamar a la calma al plantel para que confíen en lo que puede hacer.

Maximiliano Romero le saca presión a Colo Colo tras el castigo a Javier Correa

A Javier Correa lo dejan sin poder jugar las primeras cuatro fechas de la segunda rueda de la Liga de Primera y Colo Colo intenta apagar el incendio. El bombero que aparece con todo es Maximiliano Romero, quien después de perder el puesto vuelve con un escenario ideal para destaparse.

Maximiliano Romero se prepara para tomar el lugar de Javier Correa en Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el Tigre se refirió a cómo recibe esta oportunidad. “Mi momento… hubo un avance, uno en lo personal quiere ir un poco más adelante con goles y esas cosas, pero el tiempo a veces se lo toma a su manera”, dijo de entrada.

Ante la consulta sobre lo que pasó con Javier Correa, el delantero fue categórico. “Lo de Javi, creo que no estoy apto para hablar del tema ni hay que dar opiniones al respecto. No soy el adecuado para hablarlo”.

Pero Maximiliano Romero aprovechó para explicar la importancia de tener a su socio en el plantel. “Lo asimilo a que uno siempre tiene que mejorar, cuando un compañero tiene las mismas cualidades y lo asocio a que tengo que mejorar más. Javi me ayuda a superarme día a día y entrenarme al máximo para no perder esa oportunidad que me está tocando. No hay que bajar la guardia en este lugar y menos con la presencia de Javi“.

ver también Colo Colo y castigo a Javier Correa: advierten de aumento en las fechas por apelar en el tribunal

De hecho, el Tigre aseguró que está listo para lo que sea que le toque y más si es que en esas fechas en que Javier Correa no esté a disposición logra ayudar a mantener la ventaja en la cima. “Tranquilo por el momento en que me toque estar, sé que será duro porque en el segundo semestre se definiría no en cuatro fechas pero ganar en esas fechas sería un envión más. Estoy tranquilo, sé el trabajo que tengo y que tenemos como equipo”.

Finalmente, el jugador avisó que preferiría tener al argentino de dupla más que tener que enfrentar todo esto solo. “Con dos es mucho más fácil porque eso facilita mucho, pero hay situaciones de partido en los que toca con uno y es lo que toca. Me gustaría jugar con dos 9”, remató.

Encuesta¿Le pesará a Colo Colo la baja de Javier Correa en la segunda rueda? ¿Le pesará a Colo Colo la baja de Javier Correa en la segunda rueda? Ya votaron 0 personas

Maximiliano Romero no se hace problemas y le da la confianza a Colo Colo para cubrir la baja de Javier Correa. El Cacique pierde a su goleador y ruega para que el Tigre pueda ser clave en un arranque de segunda rueda que no será nada de fácil.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también Justo cuando Colo Colo busca arquero: le ponen fecha al regreso de Fernando De Paul a las canchas

En resumen, Colo Colo, Correa y Romero