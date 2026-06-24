El Tigre asume la titularidad tras el castigo a Javier Correa y lo hace en medio de un presente que no es el mejor. Es por ello que asume su presente y analiza lo que ha sido su primera rueda.

Maximiliano Romero llegó a Colo Colo a comienzos de temporada como una de las grandes cartas para el ataque. El delantero venía de brillar en O’Higgins y tuvo un arranque más que prometedor en el Cacique, pero poco a poco fue perdiendo terreno hasta quedar relegado a la banca.

Un problema físico complicó más de lo pensado al Tigre, quien ahora aparece como la gran solución tras el castigo de cuatro fechas que recibió Javier Correa. Con pista libre para ser titular y en medio del cierre de la primera rueda, el delantero hace un balance lapidario antes de enfocarse en lo que viene.

En conferencia de prensa, el atacante se refirió a lo que han sido sus primeros meses en el Estadio Monumental. Ahí reconoció su bajo rendimiento desde hace ya varios partidos, pero explicó el motivo que hubo detrás y que espera dejar en el pasado de ahora en adelante.

Maximiliano Romero explica las razones de su bajón en Colo Colo

A Maximiliano Romero le cayó del cielo la titularidad en Colo Colo después de lo ocurrido con Javier Correa. El Tigre toma el puesto de centrodelantero titular del Cacique ante la baja por varias fechas de su socio, lo que lo tiene más que ilusionado para lo que viene.

Maximiliano Romero contó detalles de su primer semestre en Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el atacante fue muy honesto sobre su 2026. “Mi momento… hubo un avance, uno en lo personal quiere ir un poco más adelante con goles y esas cosas, pero el tiempo a veces se lo toma a su manera“.

En esa misma línea, Maximiliano Romero asumió su bajón y explicó el motivo que hubo detrás. “La lesión me hizo decaer bastante, justo estaba Javi en ese momento que cuando entró lo hizo más que bien. Se ganó el lugar, la lesión me sacó confianza y muchas cosas”.

“Esa competencia que tenemos es linda, sana, nos tratamos y nos llevamos bien porque tenemos amigos en común. Nunca hicimos comentarios malos del uno al otro, nos llevamos bien”, complementó.

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Aunque Maximiliano Romero remarcó que han sido los temas físicos los que le han impedido mostrarse por completo. “Con la lesión se me cayó la ilusión de avanzar en lo personal, pero Dios me da otra oportunidad de seguir. Uno se quiere quedar, es un club hermoso para convivir. Si me preguntan, obviamente me quiero quedar”.

Finalmente, el jugador fue claro ante la pregunta de si prefiere mantenerse jugando durante el Mundial o si preferiría descansar. “Con el ritmo que estamos teniendo en el equipo, lo bueno sería no parar. Venimos en un buen envión, ganando y esas cosas, pero el cuerpo se cansa y a veces necesita parar. Tenemos tiempo, en diciembre podremos parar. A mí me gusta más jugar cada fin de semana, si algo pasa como perder, tenemos revancha el fin de semana para revertir la situación”, sentenció.

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Maximiliano Romero está más que entusiasmado con esta oportunidad que se le da en Colo Colo. La baja de Javier Correa le permite al Tigre ser titular en un Cacique que está peleando el título y no puede tener errores si quiere ser campeón.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Romero