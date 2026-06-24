El delantero no sólo lamenta una dura sanción por sus dichos contra Nicolás Gamboa, sino que arriesga más si es que decide ir a la pelea. El Cacique debe tomar una decisión.

Javier Correa y Colo Colo sufren por culpa del Tribunal de Disciplina de la ANFP. La noche de este martes el delantero conoció su castigo tras sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa pero no ha sido la única mala noticia que han recibido en las últimas horas.

Después de confirmarse la sanción de cuatro fechas contra el atacante albo por acusar al juez de querer perjudicarlos, se abrió una puerta que ilusionaba. La apelación que puede hacer el Eterno Campeón es la gran esperanza para reducir la condena, aunque esto podría no sólo no ocurrir sino que hasta aumentar.

Y es que justo cuando en el Estadio Monumental se preparaban para ir a pelear a la ANFP por lo ocurrido, los advirtieron de que les puede ir peor. Esto, ya que así como quejarse los ayudaría a bajar las jornadas fuera de las canchas, también hay chances de que le sumen más.

El dilema de Javier Correa por su castigo en Colo Colo: apelar o no

El castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP contra Javier Correa parece haber dejado contra las cuerdas a Colo Colo. A diferencia de otros que pidieron perdón y salieron limpios, al delantero le cayeron con todo y lo dejarán al margen por cuatro fechas. Aunque pueden ser más.

Javier Correa y Colo Colo lo pasan mal después del castigo del Tribunal de Disciplina. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN destapó el revés que puede sufrir el goleador si decide pelear por una rebaja en la condena. “Tiene que apelar a la segunda sala y puede aumentar el castigo, de cuatro y subir“, señaló.

Si bien es un caso extremo, el reportero enfatizó en que es parte de las posibles consecuencias que traiga el apelar la sanción. “Puede mantenerlo o rebajarlo, pero es un riesgo que corre“, remarcó.

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La situación deja entre la espada y la pared tanto a Javier Correa como a Colo Colo. Por ahora, el castigo le permitiría volver recién en el Superclásico ante la U de Chile en la segunda rueda de la Liga de Primera, por lo que un aumento sería un golpe letal para sus objetivos.

Habrá que esperar para ver qué decisión tomarán en el Estadio Monumental en torno al caso. El club ya hizo su parte con las disculpas públicas del jugador, las que no le sirvieron de nada, por lo que insistir puede traer algo peor.

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Colo Colo reacciona al duro golpe que significa el castigo del Tribunal de Disciplina contra Javier Correa. El delantero no podrá estar en las primeras cuatro fechas de la segunda rueda del torneo, justo cuando el Cacique sueña con ser campeón de la Liga de Primera esta temporada.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo y Correa