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Universidad de Chile

La respuesta de U de Chile al reclamo de Javier Correa por el castigo del Tribunal de Disciplina

Un histórico azul le respondió a los albos por querer meter a los azules en su reclamo y los invita a asumir consecuencias.

Por Cristián Fajardo C.

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Javier Correa y Colo Colo meten a la U al saco en su reclamo.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJavier Correa y Colo Colo meten a la U al saco en su reclamo.

El Tribunal de Disciplina sancionó con cuatro fechas de castigo a Javier Correa, por lo que se perderá importantes duelos de Colo Colo, tras darle con todo con declaraciones al árbitro Nicolás Gamboa.

En ese sentido, desde el Monumental salieron a quemar todo por la sanción, dejando en claro que, por ejemplo, cuando Marcelo Díaz hizo lo mismo con U de Chile, no le pasó lo mismo.

Ante una nueva arremetida de los albos, salió una respuesta desde el mundo azul que manda a asumir responsabilidades al goleador argentino, porque con su experiencia sabía lo que venía

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“Tiene años en el fútbol, sabía lo que estaba haciendo”

Fue Patricio Mardones quien conversó con Redgol, donde deja en claro que no tienen nada que meter a Universidad de Chile en su reclamo, porque tiene que asumir su responsabilidad.

“Pienso que el reclamo de Colo Colo por las cuatro fechas que le dieron a Javier Correa es parte del folclore, como dice el dicho guagua que no llora no mama”, explicó.

“Correa es un muy buen jugador, pero, además, tiene años en el fútbol, sabía lo que estaba haciendo o lo que podía generar y tiene que asumir las consecuencias”, destacó el ex volante.

Por lo mismo, deja en claro que “no me parece para nada injusto o que digan que lo están perjudicando y favoreciendo a otros equipos, porque esa es responsabilidad del jugador, puede ser de Colo Colo u otro equipo, pero es profesional es su responsabilidad”.

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