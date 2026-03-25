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Universidad de Chile

Histórico campeón con U de Chile aprueba a Gago pese a la derrota, pero exige refuerzo

Tras la derrota de la U en el debut de Fernando Gago, Pato Mardones ve cosas distintas, pero exige un refuerzo por la lesión de Lucero.

Por Diego Jeria

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Pato Mardones lamenta la lesión de Lucero y exige un refuerzo en ataque para la U.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTPato Mardones lamenta la lesión de Lucero y exige un refuerzo en ataque para la U.

El ídolo noventero de Universidad de Chile, y campeón histórico con el Chuncho, Patricio Mardones, analizó la derrota de la U frente a Unión La Calera, en el debut de Fernando Gago como entrenador de los azules.

La U cayó 0-1 frente a los caleranos por la segunda fecha de la Copa de la Liga con un buen inicio que se fue diluyendo conforme pasaban los minutos.

En esos 20 primero minuto la U debió hacer un gol. Se vio superior a La Calera, pero estamos pasando por esa etapa que las que tienes no las haces, como ese palo“, dijo Pato Mardones en conversación con RedGol.

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A Pato Mardones le gustó Gago, pero exige refuerzo

El ex mediocampista agregó que “me gustó la propuesta de juego, pero los partidos juegan 90 minutos, no sólo 20′. Y te llegan una vez y te vacunan”.

Pato Mardones aprueba a Gago pese a la derrota, pero exige una sandía calada en el ataque.

Pato Mardones aprueba a Gago pese a la derrota, pero exige una sandía calada en el ataque.

Asimismo, Mardones sostiene que “el tema de las lesiones, mira lo de Lucero, que tiene que salir a los 7 minutos y te quedas sin referente de gol. Uno a principios de año pensaba que con Vargas, Rivero y Lucero íbamos a tener gol. Pero hoy tienes sólo a Vargas“.

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Así las cosas, el histórico azul no tiene otra solución: la U deberá reforzar el ataque con alguien de renombre, una sandía calada que garantice goles y estado físico.

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Yo creo que hay que elegir bien ahora, la U necesita un delantero“, expresó Pato Mardones sentenciando que “igual me gustó Gago, me fijé que el equipo se vio al menos con una intención diferente. En pocos días se nota. Ahora tiene que extender esos 20 minutos de buen juego“.

Resumen:

-Patricio Mardones analizó la derrota de Universidad de Chile 0-1 ante Unión La Calera.

-El debut de Fernando Gago como entrenador azul incluyó la lesión de Juan Martín Lucero.

-La Copa de la Liga registró este resultado por la segunda fecha del torneo.

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