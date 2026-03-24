Fernando Gago se tomó con tranquilidad su debut con derrota en Universidad de Chile, caída 0-1 frente a Unión La Calera, por la segunda fecha de la Copa de la Liga en el Estadio Nacional. La U necesitaba ganar y el resultado los deja colistas en la tabla.

Para el duelo el nuevo DT del Chuncho tuvo varias bajas por distintas razones. En conferencia de prensa explicó la sorpresiva ausencia de Marcelo Díaz en la citación y la suplencia del titular Franco Calderón.

“Marcelo tenía una sobrecarga y decidimos no apresurarlo. Independientemente de los jugadores que están en la selección o lesionados, obviamente se va a sentir, porque son jugadores importantes y necesitamos de todos”, dijo Gago tras el duelo.

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Ni Díaz ni Calderón cortados por Gago en la U

Sobre la misma el adiestrado explicó que “no hay una razón desde lo táctico (por la suplencia de Calderón), decidí afrontar este partido así, también por la carga de minutos y porque quería ver a Matías Zaldivia, que no había jugado el último partido. Franco está en consideración, es un futbolista que nos va a dar mucho“.

Gago en su debut con la U frente a La Calera: explicó la ausencia de Carepato y la suplencia de Calderón.

Por otro lado fue consultado nuevamente por la lesión de Juan Martín Lucero: “lo vamos a tomar con mucha tranquilidad, es una cuestión lógica del deporte. Hay que apoyar al futbolista, darle las mejores herramientas para que vuelva y poder contar con él”.

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Para cerrar, Gago abordó su extrovertida forma de dirigir, con reacciones histriónicas y gestos durante el partido, a diferencia de sus antecesores, Gustavo Álvarez y Francisco Meneghini. “Es la forma que tengo de vivir el fútbol y eso no se aprende en ningún lado, es con lo que uno nace“, sentenció el DT.

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La U volverá a la cancha el próximo martes 21 de marzo, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, de visitante frente a Audax Italiano.

Resumen:

-Fernando Gago debutó con derrota 0-1 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional.

-El DT explicó que Marcelo Díaz fue baja por sobrecarga y cuenta con Franco Calderón pese a dejarlo como suplente.

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-La Universidad de Chile enfrentará a Audax Italiano el próximo martes 21 de marzo.