Universidad de Chile vuelve a la acción por la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. Los azules reciben a Unión La Calera en el Estadio Nacional, partido que significa el debut de Fernando Gago como DT del Chuncho.

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La U deja atrás el proceso de Francisco Meneghini y el interinato de Jhon Valladares, y Gago deberá hacer frente a seis bajas en un equipo que viene de empatar 2-2 frente a Deportes La Serena.

Universidad de Chile modelo Fernando Gago se estrena contra La Calera en la Copa de la Liga.

Por su parte, La Calera viene de estrenarse en la Copa de la Liga con derrota por 0-1 contra Audax Italiano y debe sumar tres puntos para no quedarse atrás.

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Minuto a minuto: U. de Chile vs. Unión La Calera