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Copa de la Liga

Minuto a minuto: Fernando Gago debuta como DT de U de Chile contra La Calera en Copa de la Liga

La U vuelve a la acción por la segunda fecha de la Copa de la Liga: contra La Calera se estrena en la banca azul el DT Fernando Gago.

Por Diego Jeria

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La U se estrena con Gago ante La Calera.
© PhotosportLa U se estrena con Gago ante La Calera.

Universidad de Chile vuelve a la acción por la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. Los azules reciben a Unión La Calera en el Estadio Nacional, partido que significa el debut de Fernando Gago como DT del Chuncho.

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La U deja atrás el proceso de Francisco Meneghini y el interinato de Jhon Valladares, y Gago deberá hacer frente a seis bajas en un equipo que viene de empatar 2-2 frente a Deportes La Serena.

Universidad de Chile modelo Fernando Gago se estrena contra La Calera en la Copa de la Liga.

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Por su parte, La Calera viene de estrenarse en la Copa de la Liga con derrota por 0-1 contra Audax Italiano y debe sumar tres puntos para no quedarse atrás.

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Minuto a minuto: U. de Chile vs. Unión La Calera

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La salida de Lucero

El momento en que el Gato Lucero es reemplazado por una nueva lesión en la U

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Lágrimas en la U

10'.- El lesionado Juan Martín Lucero se sienta en el banco y rompe en llanto por su nueva lesión. Desgarrador moment0 en el Chuncho.

¡Cambio por lesión en la U!

9'.- Para no creer: Juan Martín Lucero regresaba a la titularidad tras superar su lesión... fue banca contra Coquimbo e ingresó en el segundo tiempo frente a La Serena, pero deja la cancha por problemas físicos. Sale lesionado el Gato, lo reemplaza Elías Rojas.

La Calera también avisa

3'.- ¡Epa! Ahora llega La Calera y profundo: la U dejó espacios por la izquierda del ataque cementero y Matías Campos López encontró las manos de Gabriel Castellón para salvar a los azules en el primer palo.

¿Avisa la U?

1'.- Primera llegada: los azules se asociaron y el joven Agustín Arce saca un tibio remate desde el vértice del área. Gago aplaudió desde el banco.

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Otra vez la U

2'.- Ahora fue Maximiliano Guerrero el que intentó en la U con un remate desde distancia, pero le faltó fuerza. A las manos del portero calerano.

¡Comenzó el partido!

1'.- ¡Pitazo! Ya se juega el Universidad de Chile versus Unión La Calera, por Copa de la Liga. En la U debuta el entrenador Fernando Gago.

¡Equipos a la cancha!

Los jugadores de la U y La Calera ya pisan el césped del Estadio Nacional. El duelo comienza en breve.

Camarín y azul tradicional de la U

Así esperó el vestuario al Chuncho:

Así llegaron Gago y la U al Nacional

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Las bajas de la U

Para el duelo, la U no podrá contar con Javier Altamirano, Fabián Hormazábal ni Lucas Romero, los dos primeros convocados a la selección chilena y el tercero a Paraguay.

Asimismo, la U aún lamenta las lesiones de Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero, a quien se suma Marcelo Díaz. Carepato quedó sorpresivamente fuera de convocatoria y la explicación sería una dolencia.

Por otro lado, el DT Fernando Gago decidió no convocar al tercer arquero, Ignacio Sáez, quien jugó su primer partido oficial con la U en el duelo anterior contra Deportes La Serena.

Formación confirmada de La Calera

El once cementero confirmado:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA U

La primera formación de Gago en Universidad de Chile

El Nacional espera

Lindo día para el fútbol: así luce el Estadio Nacional a espera del duelo entre la U y La Calera.

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Los citados de Gago en la U

La primera citación completa de Gago en Universidad de Chile.

1.- Cristopher Toselli
2.- Franco Calderón
5.- Nicolás Ramírez
6.- Nicolás Fernández
7.- Maximiliano Guerrero
8.- Israel Poblete
11.- Eduardo Vargas
13.- Jhon Cortés
14.- Marcelo Morales
15.- Felipe Salomoni
16.- Elías Rojas
18.- Juan Martín Lucero
22.- Matías Zaldivia
23.- Ignacio Vásquez
25.- Gabriel Castellón
26.- Matías Riquelme
27.- Andrés Bolaño
28.- Agustín Arce
31.- Bianneider Tamayo
32.- Martín Espinoza

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La tabla

Así está la tabla del Grupo D de la Copa de la Liga

Los datos del partido

Universidad de Chile recibe a Unión La Calera este martes 24 de marzo, desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional, partido válido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. Arbitrará Claudio Díaz.

Dónde ver U. de Chile vs. La Calera

El partido entre la U y La Calera será transmitido en televisión por TNT SPORTS Premium y de manera online y streaming a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso gratuito si tienes contratados los canales premium de TNT Sports.

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
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GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
ZAPPING: 36 (HD)

Probable formación de la U

Gago se estrenaría en la U con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia (o Nicolás Ramírez) y Marcelo Morales en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete y Agustín Arce en mediocampo; Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez en ataque.

¡Comenzamos la previa!

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. Comenzamos la previa del duelo entre Universidad de Chile y La Calera, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. Fernando Gago debuta en la banca de los azules, un cuadro obligado a ganar por historia y momento. Acompáñanos en la espera del duelo y el minuto a minuto con el resultado e incidencias durante el duelo.

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