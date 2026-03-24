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Universidad de Chile

La maldición personal que Fernando Gago necesita romper en su debut con U de Chile

Fernando Gago debutará en el quinto club de su carrera: la U necesita ganar o ganar, pero el DT nunca se ha estrenado con triunfo.

Por Diego Jeria

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Gago debuta en la U con la misión propia del cargo y una maldición personal.
© DIEGO MARTIN/ATON CHILEGago debuta en la U con la misión propia del cargo y una maldición personal.

Se acabó la espera: Fernando Gago debuta este martes como nuevo entrenador de Universidad de Chile, en reemplazo del destituido Francisco Meneghini y el breve interinato de Jhon Valladares en la banca del Chuncho.

Los azules reciben a Unión La Calera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, obligados a ganar tras el empate 2-2 frente a Deportes La Serena, aún con Valladares en la banca.

Pero no será fácil: con pocos días de trabajo y un equipo que no ha encontrado el fútbol en lo que va del año, Gago tendrá además seis importantes bajas

Javier Altamirano y Fabián Hormazábal están en la selección chilena. Lucas Romero fue convocado a Paraguay, mientras Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero siguen lesionados.

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La maldición en los estrenos de Gago

Como si fuera poco, Pintita jamás ha podido debutar en sus clubes con un triunfo. Le pasó Aldosivi, Racing Club, Chivas de Guadalajara, Boca Juniors y Necaxa.

La U vuelve a la cancha, en el debut de Gago y la obligación de romper una maldición.

La U vuelve a la cancha, en el debut de Gago y la obligación de romper una maldición.

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En Aldosivi estrenó su carrera con derrota 2-1 ante Godoy Cruz a principios de 2021. En Racing cosecho a su entrada otras caída por 2-1, enta vez frente a Rosario Central.

Cuando llegó a Chivas en 2024 lo hizo con un sufrido empate 1-1 frente a Santos Laguna. En Boca Juniors, en octubre de 2024, se comió una goleada de 3-0 ante Tigre y con Necaxa cayó por 3-1 contra Toluca.

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Con la misión de conseguir su primer debut con triunfo, Fernando Gago y Universidad de Chile reciben a La Calera este martes 24 de marzo, desde la 18:00 horas, en el Estadio Nacional.

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