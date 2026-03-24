No fue tan larga la búsqueda. Universidad de Chile resolvió rápidamente a su técnico, tras el cese de sus funciones de Francisco Meneghini. Fernando Gago asumió la banca azul y viene cargado de propuestas.

No obstante, aún queda por ver si fue la decisión correcta. Pintita no ha sacado los mejores resultados en sus últimos clubes, pero es cierto que su nivel y prestancia dan para ilusionarse.

Y tendremos una pronta idea de lo que será el proceso de Gago. Con pocos días de llegado a la Universidad de Chile, cinco para ser exactos, el técnico argentino podrá probar suerte en la Copa de la Liga.

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Las dudas con Zaldivia

Será una oportunidad de oro para Fernando Gago. Universidad de Chile enfrentará a Unión La Calera este martes, por la Copa de la Liga. El duelo, programado para las 18.00 horas, marcará el debut del DT argentino en la U.

Para la ocasión, una duda. Matías Zaldivia cargaba con un desgarro y ya ha sido baja en varios encuentros de la U. Sin embargo, podría decir presente ante Unión La Calera. Gago tomó una decisión al respecto.

Resulta que el técnico trasandino esperará a Matías Zaldivia hasta el último momento. Incluso, el técnico podría tomar la decisión de su inclusión en el calentamiento previo al duelo.

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Matías Zaldivia ha sido clave en la U.

En resumen…

Fernando Gago asumió como nuevo director técnico de Universidad de Chile tras Francisco Meneghini.

El debut de Gago será este martes a las 18:00 horas ante Unión La Calera.

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El técnico esperará hasta el calentamiento para decidir la inclusión del lesionado Matías Zaldivia.