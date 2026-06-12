Sigue la tensión en el sur de Chile, donde los lilas viven días claves sobre el futuro de su jugador. El DT puso ultimátum.

Deportes Concepción sigue luchando por escapar del descenso en la Liga de Primera, donde la polémica tampoco cesa en el camarín. Es que hay movimientos en el Biobío por el caso Nelson Sepúlveda, quien está en el ojo del huracán.

Durante el pasado duelo ante Coquimbo, por Copa de la Liga, el DT Fernando Díaz lo reemplazó en el primer tiempo. Furioso, el volante reaccionó violentamente encarando a su entrenador y le dijo de todo.

“Si me sacai a mí, conch…, tenís que sacarlos a todos. En el camarín te voy a pegar, conch…”, dijo el jugador, según consignó La Tercera. Pese a las posteriores disculpas públicas, en el club ya tomaron una decisión.

Concepción se cuadra con el Nano Díaz

Desde el Biobío avisaron repercusiones por el caso. Pese a las disculpas en redes sociales hacia Fernando Díaz y la hinchada, Nelson Sepúlveda tendría los días contados con el equipo lila.

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“En Deportes Concepción tomaron medidas tras el enojo de Nelson Sepúlveda con Fernando Díaz… La plana directiva se encuentra negociando la salida de Sepúlveda, a la espera de llegar a un consenso de ambas partes”, informó el meido Octava Pasión.

Por eso, las próximas horas serán claves para un eventual adiós del jugador. “Eso sí, aún no existe acuerdo. Las conversaciones están en curso y desde el club esperan resolver prontamente el caso”, dice el citado medio.

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Pero la polémica llegaría desde el PF de Fernando Díaz. Carlos Roque posteó un incendiario mensaje que causó repudio en los hinchas lilas, aludiendo a que es un claro palo para Nelson Sepúlveda.

Cuerpo técnico dice “Caiga quien caiga”: