Revelaron el duro insulto y amenaza de Nelson Sepúlveda en el duro cruce con el entrenador Nano Díaz, en vivo y en directo durante el duelo de Deportes Concepción ante Coquimbo.

El partido entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido, por la última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga, dejó la clasificación a semifinales del Pirata y la eliminación. Pero además quedó para la posteridad el durísimo encontró entre el DT Fernando Díaz y el jugador Nelson Sepúlveda.

El DT de los lilas determinó reemplazar a Nelson Sepúlveda sobre el final del primer tiempo y el jugador estalló, encarando de muy mala manera a Nano Díaz en una escena que no dejó a nadie indiferente en el estadio Ester Roa ni a los televidentes.

Terminado el encuentro el mismo entrenador cortó en vivo y en directo a Sepúlveda durante la entrevista postpartido, visiblemente encolerizado. Con el correr de las horas la calentura no bajó y Díaz reiteró que el jugador se debe ir, de lo contrario el que abandonará el buque será él.

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Sepúlveda a Neno Díaz: “Te voy a pegar, conch…”

“No me había tocado un momento así en mi carrera como técnico, por lo mismo sé lo que va a pasar. Y no, no he hablado con la directiva. Son situaciones incomprensibles, que no deben ocurrir nunca“, había dicho Nano Díaz.

Aseguran que entre insultos, Sepúlveda amenazó a Díaz con golpearlo en el camarín.

Por su parte, Sepúlveda pidió perdón de forma pública: “quiero expresar mis sinceras disculpas al entrenador Fernando Díaz y su cuerpo técnico, a los hinchas, trabajadores del club y dirigentes por la situación ocurrida durante el partido frente a Coquimbo Unido. Como futbolista profesional, vivo cada encuentro con una enorme intensidad y compromiso“.

Pero faltaba un detalle, y eso en parte explica el gran enojo de Fernando Díaz: ¿qué le dijo Nelson Sepúlveda al su entrenador? Fue La Tercera quien le consultó a testigos que se encontraban cerca del entrevero.

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“Si me sacai a mí, CTM, tenís que sacarlos a todos. En el camarín te voy a pegar, CTM“, fue el descargo del jugador a Fernando Díaz. Las aguas siguen turbulentas en Deportes Concepción.

Resumen:

-Nelson Sepúlveda protagonizó un caliente cruce con su entrenador de Deportes Concepción, Fernando Díaz.

-El DT cortó al jugador públicamente en la entrevista postpartido ante Coquimbo Unido.

-Revelaron el duro insulto y amenaza del jugador al entrenador lila.