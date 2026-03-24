U. de Chile empieza una nueva era. Este martes 24 de marzo será el debut de Fernando Gago en la banca de los azules, quienes enfrentan a Unión La Calera en la segunda fecha de la Copa de la Liga.

El estreno del nuevo entrenador estudiantil coincide con la necesidad de sumar de a tres después del empate con Deportes La Serena en la primera fecha de la competencia. Y el DT define su formación.

Para su primera oncena, hay algunas dudas. En TNT Sports, el periodista Marcelo Díaz señaló que las grandes incógnitas están en el arco y en la zaga, donde se espera por el regreso de Matías Zaldivia a la titularidad.

Fernando Gago espera contar con Matías Zaldivia en su debut | Photosport

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Debuta Gago: las novedades en la formación de U. de Chile

El experto en la actualidad azul señaló que “Matías Zaldivia podría volver, lo dejamos en duda, porque vamos a ver si Fernando Gago lo analiza durante la tarde (de este martes) en alguna pelota parada”.

“El portero podría ser cualquiera de los tres, con lo que pasó el viernes”, dijo también. Sobre el resto, señaló: “El lateral derecho debiera ser Fernández, después Calderón con Zaldivia o Ramírez, a la izquierda Morales; Díaz, Poblete, Arce, Guerrero, Vargas y Vásquez“.

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Bajas para este partido son Fabián Hormazábal, Javier Altamirano (Chile) y Lucas Romero (Paraguay), llamados a selecciones, y Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero, quienes siguen en la enfermería azul por lesiones.

En síntesis

Fernando Gago debuta como entrenador este martes 24 de marzo contra Unión La Calera.

Las dudas están en el arco y en la zaga, donde Matías Zaldivia podría volver a la titularidad tras su lesión.

Se confirman seis bajas por convocatorias internacionales y lesiones, incluyendo a Charles Aránguiz.

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