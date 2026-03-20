En un histórico partido, Universidad de Chile y Deportes La Serena empataron 2-2 por la primera fecha de la Copa de la Liga 2026. El duelo jugado en el Estadio Nacional queda para la estadística como el primer partido de la nueva competencia del fútbol chileno.

Los azules abrieron la cuenta en los 18′ por intermedio de Maximiliano Guerrero, quien anticipó un centro de Ignacio Vásquez para meterle el taco y mandarla al fondo de la portería granate.

Sin embargo, La Serena no demoró mucho en nivelar la balanza y a los 28′ Felipe Chamorro marcó el empate al aprovechar los espacios azules en defensa con remate en doble instancia a la entrada del área chica.

Y antes del descanso el mismo Chamorro pondría la ventaja granate al aprovechar la presión propia y el error en la salida azul. Solo frente a Ignacio Sáez definió colocado al palo más lejano (40′).

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La U lo empató en el segundo tiempo y se salvó

Ya en el segundo tiempo, Eduardo Vargas aprovechó el pase profundo de Fabián Hormazábal para ganar la posición y sacarse al arquero rival. Fue el empate 2-2 para los azules.

Y se salvó la U en los 63′, cuando el gol anotado por Diego Rubio fue anulado desde el VAR por milimétrico fuera de juego del delantero serenense.

La U sólo empató por el debut en la Copa de la Liga.

Cabe destacar que en la previa del duelo Universidad de Chile anunció oficialmente el fichaje de Fernando Gago como nuevo entrenador. El argentino ocupará el puesto de Francisco Meneghini y el interino Jhon Valladares. Gago vio el duelo desde la tribuna sacando desde ya conclusiones.

Asimismo, en Universidad de Chile fue el primer partido del canterano arquero Ignacio Sáez, titular en los azules tras regresar de Deportes Recoleta y Deportes Concepción.

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Azules y granates comparten el primer lugar del Grupo D de la Copa de la Liga, a espera del duelo de Audax Italiano contra Unión La Calera. Por el mismo torneo, la próxima fecha, la U enfrentará a La Calera y La Serena a Audax.

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