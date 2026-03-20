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Copa de la Liga

U de Chile y La Serena vieron nacer la Copa de la Liga: empate bajo la lluvia en el Nacional

La U despidió el interinato de Jhon Valladares con empate contra La Serena, por el primer duelo en la historia de la Copa de la Liga. Fernando Gago ya es DT del Chuncho.

Por Diego Jeria

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La U y La Serena empataron en el histórico primer partido de la Copa de la Liga.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa U y La Serena empataron en el histórico primer partido de la Copa de la Liga.

En un histórico partido, Universidad de Chile y Deportes La Serena empataron 2-2 por la primera fecha de la Copa de la Liga 2026. El duelo jugado en el Estadio Nacional queda para la estadística como el primer partido de la nueva competencia del fútbol chileno.

Los azules abrieron la cuenta en los 18′ por intermedio de Maximiliano Guerrero, quien anticipó un centro de Ignacio Vásquez para meterle el taco y mandarla al fondo de la portería granate.

Sin embargo, La Serena no demoró mucho en nivelar la balanza y a los 28′ Felipe Chamorro marcó el empate al aprovechar los espacios azules en defensa con remate en doble instancia a la entrada del área chica.

Y antes del descanso el mismo Chamorro pondría la ventaja granate al aprovechar la presión propia y el error en la salida azul. Solo frente a Ignacio Sáez definió colocado al palo más lejano (40′).

Tabla: La U iguala ante La Serena en el debut de la Copa de la Liga y deja dudas

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La U lo empató en el segundo tiempo y se salvó

Ya en el segundo tiempo, Eduardo Vargas aprovechó el pase profundo de Fabián Hormazábal para ganar la posición y sacarse al arquero rival. Fue el empate 2-2 para los azules.

Y se salvó la U en los 63′, cuando el gol anotado por Diego Rubio fue anulado desde el VAR por milimétrico fuera de juego del delantero serenense.

La U sólo empató por el debut en la Copa de la Liga.

La U sólo empató por el debut en la Copa de la Liga.

Cabe destacar que en la previa del duelo Universidad de Chile anunció oficialmente el fichaje de Fernando Gago como nuevo entrenador. El argentino ocupará el puesto de Francisco Meneghini y el interino Jhon Valladares. Gago vio el duelo desde la tribuna sacando desde ya conclusiones.

Asimismo, en Universidad de Chile fue el primer partido del canterano arquero Ignacio Sáez, titular en los azules tras regresar de Deportes Recoleta y Deportes Concepción.

¡Oficial! Fernando Gago es presentado como el nuevo entrenador de Universidad de Chile

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Azules y granates comparten el primer lugar del Grupo D de la Copa de la Liga, a espera del duelo de Audax Italiano contra Unión La Calera. Por el mismo torneo, la próxima fecha, la U enfrentará a La Calera y La Serena a Audax.

Minuto a minuto: U. de Chile y La Serena estrenan la Copa de la Liga

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Final del partido: empate 2-2

90'+7.- ¡Final del partido! Universidad de Chile y Deportes La Serena empataron 2-2 en el histórico primer partido de la Copa de la Liga. En el Estadio Nacional estuvo el nuevo entrenador del Chuncho, Fernando Gago... Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.

Tiempo cumplido: 2-2

90'.- Se jugarán siete minutos de adición.

Cambios en ambos equipos

88'.- En la U sale Fabián Hormazábal, entra Felipe Salomoni; sale Marcelo Morales entra el debutante Elías Rojas.

En Serena entra Milovan Velázquez por Bruno Gutiérrez y Matías Marín reemplaza a Diego Rubio.

En la U recibió tarjeta amarilla Lucas Romero.

Cambio en la U

80'.- Sale Israel Poblete, entra Agustín Arce.

Primera amarilla del partido

71'.- Bruno Gutiérrez ve la amarilla en La Serena.

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Más cambios en La Serena

66'.- Entra Bastián Sandoval, sale Nicolás Stefanelli; ingresa Joaquín Gutiérrez por Cristóbal Sepúlveda.

Gol de La Serena anulado: 2-2

63'.- Diego Rubio marca para La Serena de cabeza, pero el árbitro espera la revisión del VAR y anula la conquista (65'). Milimétrico fuera de juego al momento de salir el balón desde el tiro libre a la testa del delantero serenense.

Cambio en La Serena

55'.- Sale Fernando Dinamarca y entra Yahir Salazar en los granates.

Cambios en la U

54'.- John Cortés reemplaza a Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero entra por Javier Altamirano en la U.

Golazo de la U: 2-2

52'.- La U lo empata con anotación del histórico Eduardo Vargas.

Fabián Hormazábal metió un balón a las espaldas de la defensa serenense, Eduardo Vargas ganó la posición y dentro del área eludió al arquero para definir al fondo de la red.

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La U sigue sin encontrarse

50'.- En los primeros minutos del segundo tiempo se mantiene la tónica: La Serena no complica en extremo a los azules, pero ha estado más cerca del arco del Chuncho.

Se reanudan las acciones: 1-2

46'.- ¡Pitazo! Comenzó el segundo tiempo. Sin cambios los equipos.

Los jugadores de Jhon Valladares deben mejorar su presentación: el nuevo entrenador de la U, Fernando Gago, está en la tribuna del Estadio Nacional junto a su ayudante Fabricio Coloccini. El DT asumirá la banca del Chuncho en las próximas horas.

Fin del primer tiempo: 1-2

45'+3.- Sorpresa en el Estadio Nacional: La Serena se va al descanso en ventaja contra la U.

Se va el primer tiempo

45'.- Tiempo reglamentario cumplido. Se jugarán tres minutos de adición.

Gol de La Serena: lo da vuelta 1-2

40'.- Doblete de Chamorro: La Serena se pone arriba de la U antes del descanso.

La Serena empezó a presionar y complicar a la U. Así fue como a los azules se les ocurrió salir jugando desde abajo, por la orilla Fabián Hormazábal se equivocó en el pase y Felipe Chamorro aprovechó su nueva oportunidad para marcar el segundo tanto personal y grupal para La Serena.

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Gol de La Serena: 1-1

28'.- Gol de La Serena: Felipe Chamorro empata bajo una constante lluvia en el Estadio Nacional. ¡La tiran con balde!

El centro fue de Diego Rubio, Chamorro vio su primer remate rebotar en la barrida de Fabián Hormazábal, pero en segunda instancia la empujó a la red del arco defendido por Ignacio Sáez.

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Gol de la U: 1-0

18'.- Cae el primero y es para Universidad de Chile: gol de Maximiliano Guerrero, que confirma pololeo con la red.

Ignacio Vásquez sacó el centro desde la izquierda y a la entrada del área chica, Maxi Guerrero se anticipó para cambiar la trayectoria del balón y con un taquito vencer al arquero Federico Lanzillotta.

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Primera llegada

16'.- Marcelo Morales prueba desde la frontera del área en la U, pero su remate se va muy elevado.

El marcador no se mueve por ahora

14'.- La U y La Serena siguen en cero (0-0). Por ahora sólo acercamientos en un partido que se ve parejo en sus primeros minutos, con leve superioridad azul en la búsqueda del arco rival.

Formaciones: así se paran los equipos

11'.- Repasamos las alineaciones:

La U forma con Ignacio Sáez al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en ataque. DT: Jhon Valladares.

En la banca azul están Cristopher Toselli; Nicolás Fernández, Jhon Cortés, Felipe Salomoni, Elías Rojas, Juan Martín Lucero, Marcelo Díaz, Matías Riquelme y Agustín Arce.

La alineación de La Serena tiene a Federico Lanzillotta al arco; Bruno Gutiérrez, Lucas Alarcón, Rafael Delgado y Fernando Dinamarca en defensa; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante y Felipe Chamorro en mediocampo; Cristóbal Sepúlveda, Diego Rubio y Nicolás Stefanelli en ataque. DT: Felipe Gutiérrez.

Las alternativas granates son Eetin Sanhueza; Andrés Zanini, Sebastián Díaz, Joaquín Gutiérrez, Yahir Salazar, Bastián Sandoval, Milovan Velázquez, Matías Marín y Joan Orellana.

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El debutante azul

6.-' La U le deseó suerte a Ignacio Sáez a minutos del inicio del partido. El joven portero de la cantera afronta su primer partido con el Chuncho tras sus pasos por Recoleta y Deportes Concepción.

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¡Comenzó el partido!

1'.- ¡Pitazo! Universidad de Chile y La Serena ya juegan por la primera fecha del Grupo D de la nueva Copa de La Liga.

Equipos a la cancha

¡Histórico! La U y La Serena pisan el terreno de juego del Estadio Nacional para el primer partido de la nueva Copa de la Liga. Comienza en breve.

Modo Copa de la Liga

Cabe recordar que la U y La Serena comparten el Grupo D de la Copa de la Liga 2026 junto a Audax Italiano y Unión La Calera.

Dónde ver U. de Chile vs. La Serena

El duelo válido por la Copa de la Liga 2026 será transmitido en TV paga por TNT SPORTS Premium. De manera online y por streaming será emitido por TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso gratuito si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

TNT Sports Premium según tu cableoperador:

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
ZAPPING: 99 (HD)

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Los datos del partido

Universidad de Chile y Deportes La Serena se enfrentan este viernes 20 de mayo, desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional, por la primera fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. Arbitra Rodrigo Carvajal.

Para la historia, será el primer partido en la nueva competición implementada en el fútbol chileno.

NUEVO DT DEL CHUNCHO

¡Atención azules y el fútbol chileno! A poco del duelo de la U contra La Serena, Universidad de Chile anunció oficialmente que Fernando Gago es el nuevo entrenador del Chuncho.

"Nos complace informar a toda la hinchada azul que Fernando Gago es el nuevo entrenador de nuestro Primer Equipo Masculino. El DT argentino arribó a Chile durante este viernes y ya selló su vínculo con el Club para aportar toda su experiencia y jerarquía al plantel del Romántico Viajero", informó la U.

Formación papayera

El once confirmado de La Serena:

Los citados de La Serena

La delegación granate en el Nacional:

Formación confirmada de la U

El once azul ratificado.

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Camarín de la U listo

Probable formación del Chuncho

Jhon Valladares tiene preparado un once con Ignacio Sáez al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Eduardo Vargas en el ataque.

Los convocados de la U

Listado completo de los citados por Valladares en la U:

1.- Cristopher Toselli
2.- Franco Calderón
5.- Nicolás Ramírez
6.- Nicolás Fernández
7.- Maximiliano Guerrero
8.- Israel Poblete
11.- Eduardo Vargas
13.- Jhon Cortés
14.- Marcelo Morales
15.- Felipe Salomoni
16.- Elías Rojas
17.- Fabián Hormazábal
18.- Juan Martín Lucero
19.- Javier Altamirano
21.- Marcelo Díaz
23.- Ignacio Vásquez
24.- Lucas Romero
26.- Matías Riquelme
28.- Agustín Arce
30.- Ignacio Sáez

¡Comenzamos la previa!

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. Día histórico para el fútbol chileno: la U y La Serena disputan el primer partido de la nueva Copa de la Liga. Acompáñanos en la previa y durante el duelo con el resultado y relato minuto a minuto.

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