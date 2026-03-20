Este viernes inició formalmente la Copa de la Liga con el enfrentamiento correspondiente a la fecha 1 entre Universidad de Chile y Deportes La Serena, en una lluviosa tarde en el Estadio Nacional.

El encuentro, que finalizó con un empate 2-2, comenzó con una Universidad de Chile motivada tras la confirmación de Fernando Gago como su nuevo DT. Los azules impusieron vértigo y parecía que todo iría bien cuando, a los 18 minutos, llegó el primer gol azul gracias a la anotación de Maxi Guerrero, quien marcó por segundo partido consecutivo.

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Sin embargo, La Serena no bajó los brazos y, a los 28 minutos, Felipe Chamorro aprovechó un rebote en el área para decretar el 1-1. La historia no quedó ahí, ya que a los 42’, el propio Chamorro volvió a anotar aprovechando un error defensivo azul, permitiendo que su equipo se fuera al descanso en ventaja ante una U que, tras el gol de Guerrero, terminó cediendo el control del balón y las opciones de ataque.

Ya en la segunda mitad, la U salió con intención de revertir el marcador y logró el empate a los 52 minutos, cuando Eduardo Vargas aprovechó un balón a las espaldas serenenses de Fabián Hormazábal para decretar el 2-2 definitivo.

Tabla de posiciones del grupo D de la Copa de la Liga

Azules y papayeros forman parte del Grupo D, donde comparten zona con Audax Italiano y Unión La Calera. Así va la tabla de posiciones:

Pos Equipo PJ Pts 1 Deportes La Serena 1 1 2 Universidad de Chile 1 1 3 Audax Italiano 0 0 4 Unión La Calera 0 0

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¿Cuándo juega la U. de Chile por la fecha 2 de la Copa de la Liga?