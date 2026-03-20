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Fútbol chileno

¡Oficial! Fernando Gago es presentado como el nuevo entrenador de Universidad de Chile

El subcampeón del mundo es el reemplazante de Francisco Meneghini en el Romántico Viajero.

Por César Vásquez

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Gago comenzará a trabajar desde este sábado.
© U. de ChileGago comenzará a trabajar desde este sábado.

Universidad de Chile le puso fin al misterio y anunció lo que era un secreto a voces: Fernando Gago es el nuevo entrenador del Bulla, con lo cual finaliza la búsqueda de DT.

El Romántico Viajero estuvo varios días recibiendo currículums y hablando con técnicos, pero el elegido terminó siendo Pintita. El subcampeón del mundo con Argentina ahora tiene la misión de liderar al León a la lucha por el título del fútbol chileno.

La llegada de Gago

Si bien Fernando Gago ya estaba en Chile, todavía no había sido anunciado. Durante el día, desde las redes sociales de la U habían estado coqueteando con la opción, jugando al misterio, hasta cuando el hincha más plancha de campo ya sabía lo evidente.

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A unos minutos de que Universidad de Chile enfrente a Deportes La Serena por la Copa de la Liga, desde el club dejaron atrás los juegos y subieron la esperada imagen de Gago junto a Manuel Mayo, gerente deportivo del Bulla, haciendo oficial la llegada del nuevo técnico.

“Tras un exhaustivo análisis, nuestro directorio aprobó de manera unánime su contratación como nuevo director técnico de la U, confiando en sus capacidades y liderazgo para comandar el proyecto deportivo y alcanzar los objetivos de la temporada, luchando por el campeonato nacional, la Copa Chile y la Copa de La Liga”, indicaron desde el club en un comunicado.

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Fernando Gago ha dirigido a Aldosivi, Racing, Chivas, Boca y Necaxa. Se caracteriza por ser un técnico que busca un juego atractivo, fiel a lo que era el como jugador en su época de volante. Comenzará su trabajo en el CDA posterior al partido con La Serena y debut será contra Unión La Calera por la Copa de la Liga el martes 24 de marzo.

Fernando Gago comandará los entrenamientos de nuestro plantel a partir de este sábado, preparando desde ya los próximos desafíos en la Copa de la Liga y la Liga de Primera 2026. Cabe destacar que su cuerpo técnico estará conformado por Fabricio Coloccini y Diego Navone como ayudantes técnicos, mientras que Roberto Luzzi ejercerá como preparador físico”, cerraron desde la U.

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